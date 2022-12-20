Об этом сообщили советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко, а также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. После обеда оба написали, что в Мариуполе горело помещение, где размещаются оккупанты.
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Из-за пожара сгорело имущество российских военных
"В Мариуполе горит помещение, где размещаются российские военные, расположенное на территории ММК им. Ильича. Мариупольское Сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", – сообщил Петр Андрющенко.
Андрющенко добавил, что Мариуполь продолжает сопротивляться оккупантам. В частности, из-за пожара сгорело имущество российских военных, и то, что они награбили на оккупированных территориях.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
- В начале декабря в Мариуполе случился "хлопок", в результате которого пострадала ПВО С-300 и две единицы колесной военной техники россиян. Информация о том, что в результате "хлопка" была поражена техника оккупантов, подтвердили в мариупольском движении сопротивления.
- Россия использует Мариуполь исключительно для военных целей. В оккупированном городе россияне распределяют технику на два основных направления – Донецкий фронт и Юг.
- Оккупанты превращают многострадальный город в тыловую военно-логистическую базу. Впервые в город прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма.
- Также из Запорожской области в Мариуполь оккупанты начали перебрасывать авиацию. Кроме того, в селе Ялта в пригороде Мариуполя оккупанты начали обустраивать новый пункт для российских мобилизованных.
- Жизнь людей в Мариуполе превратилась в борьбу за существование. Люди вынуждены выстаивать в длинных очередях за хлебом и теплой пищей. В значительной части города до сих пор отсутствует электроэнергия. Потому на выезд из Мариуполя огромные очереди.