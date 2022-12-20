Об этом сообщили советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко, а также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. После обеда оба написали, что в Мариуполе горело помещение, где размещаются оккупанты.

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Из-за пожара сгорело имущество российских военных

"В Мариуполе горит помещение, где размещаются российские военные, расположенное на территории ММК им. Ильича. Мариупольское Сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", – сообщил Петр Андрющенко.

Андрющенко добавил, что Мариуполь продолжает сопротивляться оккупантам. В частности, из-за пожара сгорело имущество российских военных, и то, что они награбили на оккупированных территориях.

Что происходит в оккупированном Мариуполе