Об этом 24 каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что после ухода россиян из Херсона освободилось количество оккупантов в Мариуполе.

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По его словам, на сегодняшний день это количество уменьшается, значительную часть войск передвинули ближе к фронту. Также советник мэра отметил, что часть оккупантов перевели на границу между Запорожской и Донецкой областями, а еще часть – отправили в Запорожье.

Сейчас идет новая волна перекидывания войск – непосредственно на север Донецкой области. То есть россияне двигаются в сторону Волновахи, Донецка, как мы понимаем – Угледар. Живая сила едет на это направление,

– объяснил Андрющенко.

Он подчеркнул, что часть войск остается вблизи Мариуполя, там обустроены базы. "Этот резерв будут доукомплектовываться мобилизованными. В зависимости от ситуации на фронте и контрнаступления ВСУ их будут куда-то перебрасывать на другие направления", – добавил советник мэра.

То есть Мариуполь, по мнению Андрющенко, это некая военная и логистическая база, где распределяют российскую технику и самих оккупантов на два основных направления:

Запорожско-Херсонский,

Донецкий (в частности, направление Бахмута и Угледара).

Накануне, 5 декабря, по Мариуполю целый день происходили "перестановки" – передвижение военной техники, но это впервые была перегруппировка по городу. Это связано с тем, что была поражена военная база на севере Мариуполя,

– считает советник мэра.

Андрющенко отметил, что оккупанты решили немного скрыть резервы. "Но мы найдем их везде", – сказал он.

Андрющенко о ситуации в Мариуполе и перекидывании техники: видео



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