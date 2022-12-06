Про це 24 каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він повідомив, що після відходу росіян з Херсону звільшилася кількість окупантів у Маріуполі.

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За його словами, на сьогодні ця кількість зменшується, значну частину військ пересунули ближче до фронту. Також радник мера зазначив, що частину окупантів перевели до кордону між Запорізькою та Донецькою областями, а ще частина – відправили на Запоріжжя.

Зараз йде нова хвиля перекидання військ – безпосередньо на північ Донецької області. Тобто росіяни рухаються в бік Волновахи, Донецька, як ми розуміємо – Вугледар. Жива сила їде на цей напрямок,

– пояснив Андрющенко.

Він наголосив, що частина військ залишається поблизу Маріуполя, там облаштовані бази. "Цей резерв будуть доукомплектовувати мобілізованими. Залежно від ситуації на фронті та контрнаступу ЗСУ їх будуть кудись перекидати на інші напрямки", – додав радник мера.

Тобто Маріуполь, на думку Андрющенка, це така собі військова та логістична база, де розподіляють російську техніку та самих окупантів на два основні напрямки:

Запорізько-Херсонський,

Донецький (зокрема, напрям Бахмуту та Вугледару).

Напередодні, 5 грудня, по Маріуполю цілий день відбувалися "перестановки" – пересування військової техніки, але це вперше було перегрупування в межах міста. Це пов'язано з тим, що було уражено військову базу на півночі Маріуполя,

– вважає радник мера.

Андрющенко зазначив, що окупанти вирішили трохи сховати резерви. "Але ми знайдемо їх скрізь", – сказав він.

Андрющенко про ситуацію в Маріуполі та перекидання техніки: відео



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