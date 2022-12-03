Відповідну супутникову фотографію опублікувала американська аерокосмічна компанія. На фото видно російську базу та абсурдний напис ворогів.

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Росіяни розмістили свою базу посеред Маріуполя

Росіяни намагаються хоч якось закріпитись на окупованих територіях. Для цього навіть посеред міста створили свою військову базу.

Нещодавно у Маріуполі, в північній частині міста, побудували російський військовий комплекс,

– мовиться в повідомленні.

Ба більше, на фотографіях помітно, що на даху видніється червоно-біло-блакитна зірка російської армії. Також росіяни написали: "Армія Росії. Жителям Маріуполя".

Хоча, насправді, українці на всій території нашої держави, окупована вона чи вільна, вже давно зрозуміли, що російська армія приносить тільки нещастя, розруху та смерті.



Як виглядає база росіян у Маріуполі / Фото Maxar

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