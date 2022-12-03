Оновлені дані надала компанія Maxar Technologies. Відповідні світлини вона оприлюднила у твітері.

Важливо Наживо вирізали тату людям: чоловік з Маріуполя розповів про звірства окупантів на блокпостах

Maxar пропонує порівняти 2 фото головного міського кладовища "Старокримське" на західній околиці Маріуполя. Одна зі світлин датується 29 березня, а інша – 30 листопада. На знімках дуже добре видно, що могил на цвинтарі стало набагато більше. Всі вони – свіжі, тобто людей поховали не так давно.

У Маріуполі зросла кількість поховань / Фото Maxar

Окупанти стирають місто з лиця землі

Крім того, компанія опублікувала фото, які свідчать про цинічний вчинок окупантів у Маріуполі. Росіяни масово зносять багатоповерхівки в місті. Будинки були зруйновані або пошкоджені в результаті бомбардувань окупантів.

Окупанти зносять будинки у Маріуполі / Фото Maxar

Додамо, що російські окупанти фактично стирають міста й села України з лиця землі. Щоб приховати свої злочини, ворог вже почав "видаляти" будинки Маріуполя на картах. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець навів історію будинку, розташованого за адресою: вулиця Азовстальська, 33.

Росіяни почали видаляти будинки на картах. Ось приклад, як російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності – його видалили, він перестав існувати,

– заявив Лубінець.

Він додав, що окупанти планують знести ще приблизно тисячу будинків.

Яка ситуація у Маріуполі

У місті, окупованому росіянами, відбувається справжнє жахіття. Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що в місті пошкоджено 90% інфраструктури. Водночас у міськраді повідомили, що в Маріуполі помирає приблизно 150 людей в тиждень.