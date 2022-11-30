В інтерв'ю у межах проєкту "СВОЇ" на 24 каналі Вадим розповів, як йому довелося виїжджати з міста. Наразі він проживає разом з родиною у Львові.

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Жахливі вчинки російських окупантів

За його словами, йому довелося проїхати з десяток блокпостів. За родиною Вадима їхала ще одна машина. Чоловік каже, що там начебто була заводська охорона заводу Ілліча.

У хлопців, яких я взяв, був запас цигарок. І на блокпостах вони оцим окупантам давали цигарки, щоб якось згладити усі моменти. Щоб не чіплялись до нас,

– пригадав чоловік.

На одному з блокпостів попередню машину зупинили, спершу окупанти їх не наздогнали. Але згодом цих людей затримали. В якогось з них знайшли татуювання і загарбники наживо вирізали його. Потім усі люди з цієї машини опинилися у полоні. Когось виміняли, хтось залишався в полоні.

Дорога до Запоріжжя була невимовно довгою. Подружжя Заболотних збиралося поїхати до доньки у Львів.

Їдемо і бачимо збоку від траси, десь пів кілометра-кілометр, як працюють наші "Гради". Стоять машини й лупасять у той бік, де ворог. Я зітхнув: "Наші!"

– розповів Вадим.

Родину Вадима врятувало диво

Можна сказати, що родину Заболотних врятувало диво. Адже якраз у день, коли вони приїхали до Львова, росіяни розбомбили драмтеатр.

Нагадаємо, що внаслідок авіаудару по драмтеатру, за офіційними даними, загинуло понад 300 мирних жителів. Кількість жертв підтвердив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Водночас за даними розслідування найбільшого інформаційного агентства США Associated Press, загинуло близько 600 осіб.

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