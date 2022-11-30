В интервью в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале Вадим рассказал, как ему пришлось уезжать из города. Сейчас он проживает вместе с семьей во Львове.

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Ужасные поступки русских оккупантов

По его словам, ему пришлось проехать с десяток блокпостов. За семьей Вадима ехала еще одна машина. Муж говорит, что там вроде бы была заводская охрана завода Ильича.

У ребят, которых я взял, был запас сигарет. И на блокпостах они этим оккупантам давали папиросы, чтобы как-то сгладить все моменты. Чтобы не приставали к нам,

– вспомнил мужчина.

На одном из блокпостов предыдущую машину остановили, сначала оккупанты их не догнали. Но потом этих людей задержали. У какого-то из них нашли татуировку и захватчики вживую вырезали его. Потом все люди из этой машины оказались в плену. Кого-то выменяли, кто-то оставался в плену.

Дорога в Запорожье была невероятно длинной. Супруги Заболотных собирались поехать к дочери во Львов.

Едем и видим сбоку от трассы, где-то полкилометра-километр, как работают наши "Грады". Стоят машины и лупят в ту сторону, где враг. Я вздохнул: "Наши!"

– рассказал Вадим.

Семью Вадима спасло чудо

Можно сказать, что семью Заболотных спасло чудо. Ведь как раз в день, когда они приехали во Львов, русские разбомбили драмтеатр.

Напомним, что в результате авиаудара по драмтеатру, по официальным данным, погибли более 300 мирных жителей. Число жертв подтвердил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В то же время, по данным расследования крупнейшего информационного агентства США Associated Press, погибли около 600 человек.

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