В интервью в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале он рассказал о том, как Мариуполь встретил войну в 2014 и 2022 годах, что спасло его и жену от гибели в мариупольском драмтеатре и какие меры предпримет Украина после победы.

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Разговор с Вадимом Заболотным: смотрите видео

"В состоянии войны живу уже 8 лет": какая жизнь у Вадима

Какой была ваша жизнь до полномасштабного вторжения?

До войны я работал на скорой помощи в кардиореанимационной бригаде. Для меня что 2014 год, что сейчас – это продолжение одного и того же. Просто это другая фаза войны, более жестокая. В состоянии войны я живу уже 8 лет.

Что вы можете сказать о 2014 году?

Самые бурные события начала русско-украинской войны в Мариуполе прошли 9 мая 2014 года. Тогда мы с женой уже уехали во Львов. В городе царили такие настроения, что мы боялись прихода русского мира. Но, в конце концов, понемногу настроения в Мариуполе стали становиться патриотичнее.

Заметим, что Мариуполь 8 лет назад, как и сейчас, очутился под российской оккупацией. К счастью, тогда она продолжалась относительно недолго. С середины апреля 2014 г. здание городского совета и другие ключевые объекты на территории Мариуполя были под контролем российских оккупационных войск. В городе были "укрепрайоны". Несколько сотен украинских военных удерживали только Мариупольский аэродром. Спецоперация освобождения города была спланирована и проведена в течение суток. И уже 13 июня 2014 над городским советом Мариуполя взвился сине-желтый флаг, город был официально освобожден от российских оккупационных войск.

В последние годы город начал меняться. На мой взгляд, произошло это благодаря европейским грантам. Менялось все: транспорт, благосостояние самого города, здания и фасады, дороги.

Украинский Мариуполь развивался / Фото 24 канала

"Никто не понимал настоящих масштабов": о начале полномасштабной войны

Предчувствовали ли вы начало полномасштабного вторжения?

Да, мы думали, что начнется полномасштабное вторжение, но масштабов не понимали. Мы чувствовали, что что-то приближается. За несколько дней до войны с женой пошли на рынок и приобрели радиоприемник. В конце концов, так случилось, что это было единственным источником связи.



Вадим Заболотный о начале полномасштабной войны / Фото 24 канала

Что вы помните о ночи на 24 февраля?

Наш сын живет в Киеве и ранним утром, где-то в 4–5 часов, он позвонил и сказал: "Все, началось". В первый день ничего не изменилось. Конечно, люди были ошеломлены, а так, внешне, вроде бы ничего не изменилось.

Однако все изменилось, когда город начали окружать российские оккупанты.

Мы не делали каких-либо продовольственных запасов, а просто ждали новостей. Ждали и ждали чего-нибудь. А потом перебрались в подвал в нашем доме. Там мы и проводили большинство времени, потому что дома не было ни света, ни газа, ни воды.

"Неделю жили в драмтеатре": об эвакуации из окруженного города

Как вам удалось эвакуироваться из города?

Благодаря радиоприемнику. Однажды утром я услышал, что начинается эвакуация в Мариуполе. Назвали 3 места, точки сбора. Одна из них – это драмтеатр. И мы поняли, что нужно эвакуироваться. Но с первого раза мы не смогли это сделать, так что остались в драмтеатре и ждали.

Мы остановились не с фасада, не с центрального входа, а с заднего. Там, где вход в служебные помещения. Там стояли откидные стулья, на которых мы сидели. И так мы там и жили больше недели – с 5–6 по 14 марта. Все находившиеся там приходили в 09:00 в холл и слушали радио. Все ждали только одного: когда объявят зеленый коридор. Все очень рассчитывали на Красный Крест.



Радиоприемник, из которого люди и получали информацию / Фото 24 канала

Время шло, но ничего не происходило. И уже люди начинали понимать, что вряд ли произойдет какая-нибудь официальная эвакуация.

Однажды люди, ожидавшие эвакуации, узнали, что колонна уже отправилась по маршруту для выезда и сейчас формируется вторая.

Я понял, что ждать больше нечего. Надо что-то решать сейчас. Интересно, что до этого момента не было мысли, что вот я через 5 минут приду и скажу жене: "5 минут на сборы, и мы отправляемся". Я объяснил ситуацию, рассказал, что вторая колонна ушла и у нас очень мало времени.

Я договорился с людьми, что, если буду уезжать, могу их взять с собой. Один был работником театра, а другой – организатором этого убежища. Еще одному молодому парню я обещал, что возьму его с собой. Они все отказались.

Вадим с женой хотели забрать 28-летнего парня Назара. Он был родом с Запада Украины. Сам Вадим вспоминает о нем с огромной грустью – парень погиб.



Вадим Заболотный рассказывает об эвакуации из Мариуполя / Фото 24 канала

Я предлагал и другим людям уехать, но для них это было очень неожиданно, они отказались. Мы уехали вдвоем с женой. Сначала мы доехали до город Мангуша. Он расположен где-то в 20 километрах от Мариуполя. Там уже представители квазиреспублики "ДНР" раздавали гуманитарку. Это был шок.

Когда мы приехали, я понял, что колонна не знает, как и куда ехать. Тогда я вышел из колонны и уехал сам.

По дороге Вадиму удалось подобрать двух пассажиров – парней. Так они и ехали вместе.

"Наживую вырезали тату людям": о зверствах оккупантов на блокпостах

По дороге было много блокпостов. Где-то около десятка. За семьей Вадима ехала еще одна машина. Мужчина говорит, что там вроде бы была заводская охрана завода Ильича.

У ребят, которых я взял, был запас сигарет. И на блокпостах они этим оккупантам давали сигареты, чтобы как-то сгладить все моменты. Чтобы не приставали к нам.

На одном из блокпостов предыдущую машину остановили, сначала оккупанты их не догнали. Но потом этих людей задержали. У кого-то из них нашли татуировку и захватчики наживую вырезали ее. Потом все люди из этой машины оказались в плену. Кого-то выменяли, кто-то оставался в плену.

Дорога в Запорожье была невероятно долгой. Супруги Заболотные собирались поехать к дочери во Львов.

Едем и видим сбоку от трассы, где-то полкилометра-километр, как работают наши "Грады". Стоят машины и лупят в ту сторону, где враг. Я вздохнул: "Наши!"

Можно сказать, что семью Заболотных спасло чудо. Ведь как раз в день, когда они приехали во Львов, русские разбомбили драмтеатр.

Что известно об ударе по драмтеатру Мариуполя

Еще до бомбежки американская компания Maxar Technologies сделала фотографии Мариуполя из космоса. На снимках было здание драмтеатра, где с обеих сторон отчетливо видны большие надписи "ДЕТИ".

Российские войска знали, что они обстреливают здание, где прятались мирные жители с детьми.

В результате авиаудара по драмтеатру, по официальным данным, погибли более 300 мирных жителей. Число жертв подтвердил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В то же время, по данным расследования крупнейшего информационного агентства США Associated Press, погибли около 600 человек.

"8 лет я живу не только войной, я живу надеждой": о планах после победы

Сейчас Вадим Заболотный живет во Львове с дочерью и семьей. Мужчина рад видеться с внуками, но с огромной болью вспоминает о Мариуполе.

Все лето внуки были у нас в Мариуполе. Все лето, все!

Что вы сделаете после нашей победы?

Я хотел бы вернуться в Мариуполь, но я понимаю, что это будет нескоро. Даже это не касается победы, которой мы все так ждем. Мы думаем: если мы победим в этом году или в начале следующего года, а куда потом возвращаться, где жить? Палатка? Наш дом, наш дом… Он вроде целый, но выгоревший изнутри.

Несмотря на это, Владимир верит в победу Украины и то, что мы вернем все территории.

Я 8 лет живу не только войной, я живу надеждой и верой в то, что все вернем. И мой… Я не хочу сказать родной (Донецк – 24 канал), потому что россияне осквернили за этот период ассоциации со словом "родной". Но Донецк вернут, все вернем.



Мариуполь верит в победу Украины / Фото 24 канала

Эта война должна окончиться победой. Перемирия в этой войне уже не будет. Должна быть чья-то победа. Наша! А после этого – ров с крокодилами или какая-то стена. Или еще что-нибудь. А всех поклонников России – туда (за границу – 24 канал). А потом стена, и чтобы всех выпускать, никого не впускать.

После массовых зверств россиян над украинцами, террора гражданского населения и ядерного шантажа всего мира действительно хочется верить, что на границе между Украиной и Россией появится огромная стена. Эта стена сможет оградить весь мир от имперских замашек кремлевского диктатора и его народа. Ну а пока выбивание с нашей земли врага еще продолжается – построим эту стену внутри нас. Пусть все русское остается на свалке истории, где скоро окажется и сама Россия.