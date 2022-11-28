Об оккупации, эвакуации из Мариуполя и новой жизни в Киевской области Елена рассказала журналистам 24 канала в рамках проекта СВОИ.

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"Каждый занимался своим делом": о счастливой жизни до 24 февраля

Расскажите о вашей жизни до 24 февраля. Какой она была?

Мы жили в Мариуполе. Оба с мужем – частные предприниматели. У него был свой бизнес – рыбацкая тематика, а у меня – свой магазин с люстрами. Каждый занимался своим делом. Мы могли всегда пойти в кафе, отдохнуть, погулять. А сейчас у нас всего этого нет. У нас все забрали: дом, бизнес. Больше ничего нет.

Счастливая жизнь семьи до полномасштабного вторжения России / Фото Елены Кузенковой

Готовились ли вы к войне?

В Мариуполе мы не думали, что она будет. Мы пережили 2014 год – в городе были бои, но наши отразили врага. Мы думали, что сейчас будет так же. 23 февраля мы закрыли свои магазины и пошли домой, а 24-го на работу уже никто не пошел.

Мы жили как в 90-х, – Елена о ситуации с продуктами

Как для вашей семьи началась полномасштабная война?

24 февраля началась стрельба за городом. Где-то в 20 километрах была линия разграничения. 26 – 29 февраля стрельба была уже в городе. То есть наступали с трех сторон.

Со 2 марта у нас не было света. И все – интернет выключился, никто ничего не знает. Мы только видели, куда летит. Нам знакомые из Донецка рассказали, что не нужно ходить по городу, потому что тогда начнется стрельба. Все ждали день, два, три, чтобы все утихло. А оно все только усиливалось. И так каждый остался ни с чем.

А как вы организовали свой быт в оккупированном Мариуполе?

Мы были дома в частном доме. Наш район частного сектора более-менее уцелел. Когда на улицу выходили, видели весь город как на ладони. Мы как бы на горе жили и наблюдали за прилетами с разных сторон. С одной стороны – Мариупольский завод Ильича, а с другой – "Азовсталь". Только видишь, как туда прилетает и взрывается.

Какой была ситуация с продуктами? Вы успели запастись?

24 февраля все побежали покупать продукты, очереди были километровые. Аптеки работали до 2 марта, пока был свет. Там тоже очереди были огромные, потому что все раскупали, а ничего не завозили.

Приходишь 28 февраля в магазин, а у людей в мясном отделе лежит реально синяя курица. И ты не знаешь, брать или нет. Хорошо, что у меня родители держали кур и только зарезали их. Мяса нам хватало. Я ходила за сахаром, крупами, чтоб хотя бы это было. Тогда было чувство, будто мы в 90-х годах. Это страшно.



Жизнь семьи во время войны / Фото Елены Кузенковой

"Мародеры не боялись мин и ракет": удалось ли Елене сохранить бизнес

Что произошло с вашим бизнесом?

Магазин мы охраняли, пока самолеты не начали обстреливать все двухэтажные постройки. Охранник ночевал в магазине, пока не прилетело в соседнее. Тогда у всех находящихся на потолке люстр стекло треснуло и все попадало. Охранник прятался в подвале.

Потом уже пришел и сказал, что умрет в магазине, если и дальше будет оставаться. Я это понимала, но и сама охранять тоже не могла – у меня двое детей. К тому времени уже невозможно было что-либо вывезти. Когда реально начали бросать снаряды по магазинам, то люди оставляли все, что имели.

Были ли мародеры в Мариуполе? Сталкивались ли вы с такими случаями?

До 16 апреля магазин простоял целый. Затем наши жители вскрыли его и вынесли все. Из Донецка приехала фура, загрузилась и уехала. С момента, когда 2 марта выключили свет, наши "доблестные" мародеры нашли способ, как попадать в магазины. Они не боялись мин или ракет. Вскрывали все магазины, аптеки, школы. Там был действительно ужас.

Просто смотришь, как несут никому не нужный телевизор, или диван на тачке тянут. Это ужас.

"На каждом российском блокпосту что-то отдавали": какой была цена выезда из Мариуполя

Понимая ситуацию в городе, появлялись ли у вас мысли об эвакуации в первые дни?

Так просто никто не мог выехать. Это уже 14 марта сказали, что есть колонна. Кто-то через Мангуш выезжал, кто-то – через другие места. Но это было опасно. До 14 марта никого не выпускали.

Как вы все же решились на эвакуацию из Мариуполя?

У нас сложилась такая ситуация, что муж уехал 20 февраля в Гостомель к сестре. Я осталась с детьми и родителями в Мариуполе. Мы ведь не думали, что начнется война. Ко мне каждый день приходили друзья, жившие рядом. Проверяли, живы ли мы. Мы наведывались к ним. Каждый день мы держались друг за друга.

15 марта они пришли и сказали: "Ты с детьми эвакуируешься вместе с нами. Завтра в 6 часов утра мы уезжаем". Благодаря им мы и уехали. Я им очень благодарна за это.

У друзей кумы есть 3 автомобиля. Она не смогла их забрать и оставила один возле Драмтеатра. Когда друзья уезжали, просто забрали ключи, не зная, смогут ли забрать авто. Ведь именно в этот день и разбомбили Драмтеатр.

Мы проезжаем мимо, а авто целое стоит. Рядом стояли люди и просили, чтобы забрали их тоже. Жена села за руль одной машины, а ее муж – за руль другой и забрал всех женщин с детьми. Так они уехали даже без документов на машину.

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Как вы проезжали блокпосты на этом авто? И каким было отношение россиян?

На каждом российском блокпосту мы что-то отдавали, вернее – у кого что было. Отдавали все, чтобы пропустили. А что нам оставалось делать? Нам надо было ехать. Мы каждый раз выходили из авто, просили, умоляли и так выехали.

На первом вражеском блокпосту стояли кадыровцы. Мы все тихо сидели, сдали документы. Они переписали данные. Дальше на блокпостах уже были деды или мальчики, то нормально.

Всю дорогу мариупольцам помогали чужие люди

Куда вы планировали ехать?

Нас довезли до Бердянска. Дочь ночью созвонилась с одноклассником и оказалось, что его семья тоже в этот день выезжала из Мариуполя. Они забрали нас из Бердянска. Потом мы доехали до Запорожья. Там люди просто так дали нам трехкомнатную квартиру. Сказали, где лежат ключи. Всю дорогу нам помогали чужие люди, чтобы мы смогли выехать.

Мы проснулись утром, на краю города, и снова начались удары. Мы просто собрались и уехали из Запорожья, потому что не смогли там быть. Потом мы 2 месяца жили на Западе Украины, пока ребенок не окончил школу. Туда мы ехали 6 дней.

Как вы очутились в Гостомеле?

В Гостомеле живет сестра мужа с семьей. У них во дворе есть два дома, поэтому предложили пожить у них. Но все равно мы ждем, когда отвоюют Мариуполь и поедем домой. Мы привыкли жить по-другому. В Киеве много пробок, у нас такого нет. 5 – 10 минут – и ты уже там, где хочешь. У нас разные ритмы жизни.

Не думали о выезде за границу?

Нет, я здесь привыкла, я люблю Украину! Там нужно строить все по-новому. И дочь у меня искренняя украинка.



Дочь Елены Вероника не хочет уезжать за границу / Фото Елены Кузенковой



Сын Елены привыкает к жизни в Гостомеле / Фото Елены Кузенковой

Елена ждет деоккупацию Мариуполя, чтобы снова строить там бизнес

Общаетесь ли вы с людьми, оставшимися в Мариуполе?

Общаюсь, но пропаганда, российская пропаганда работает очень хорошо. Россияне "чистят" мозг мариупольцам.

Планируете продолжать строить бизнес в Мариуполе?

Когда я вернусь домой, я также начну заниматься бизнесом. Я здесь не начинаю ничего для того, чтобы делать это дома. Для себя я поняла, что надо "пересидеть" этот момент и потом уже ехать в Мариуполь, что-то там открывать. Поэтому сильно жду возвращения города и начала работы.

"Мир не без добрых людей": как украинцы помогают друг другу в сложные времена

Вы положительно настроены. Что вы планируете сделать после украинской победы?

После победы только домой! Потому что дома нас все ждет.

Как вы думаете, чужие люди, которые помогали вам на пути из Мариуполя, стали для вас близкими или родными?

С людьми, с которыми мы вместе выезжали от Драмтеатра, мы до сих пор созваниваемся. В Тернополь мы приехали где-то в 22:00. Нас поселили в детский сад, привезли еду вечером, а затем – и утром на завтрак. И все это было горячим. Люди организовались, приготовили, это было очень приятно. На Западе Украины мы жили у дочери одноклассника родителей.

Что можете сказать людям, которые боятся покидать родительские дома и переезжать в более безопасные места? Что посоветуете им?

В такой ситуации люди боятся неопределенности. Они переживают, что им никто не поможет, что они останутся на улице, им некуда ехать. Мы ехали, не зная абсолютно никого. При этом в каждом городе мы нашли, где остановиться. Мир не без добрых людей, я это уже поняла!

Пока Елена не теряет оптимизма и сильно верит, что ВСУ уже скоро дойдут и до ее родного Мариуполя, такого развитого и несокрушимого. Женщина точно знает, что вместе украинцы смогут отстроить Украину на зло россиянам, которые пытаются помешать этому.

Автор интервью – Дарья Хамина.