В рамках проекта СВОИ для 24 канала Екатерина поделилась воспоминаниями о первых неделях войны, адаптации к новому городу, поисках работы и прочем.

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"Убежище предложил тренер по тхэквондо": как семье удалось уехать

Из Харькова семье Екатерины удалось выехать в начале марта. Сначала семья приехала в небольшой поселок на Харьковщине, затем в Александрию. Следующей остановкой была Винница. А уже окончательно семья остановилась в Городке Львовской области.

Дети Екатерины профессионально занимаются тхэквондо, и именно спортивная семья предложила им убежище в первые месяцы войны.

"Наш тренер отсюда, из Городка, но он 4 года назад переехал жить в Харьков. Когда началась война, мы же некоторое время там (в Харькове) в подвале сидели. Вот и потом он сказал, что это не обсуждается, что "вы едете ко мне". Он так сильно переживал, как мы там, что у нас и связи не было. В конце концов вот так мы приехали сюда в Городок, и сейчас дети тренируются у своего тренера", – рассказывает Екатерина.

Во Львовскую область приехала вся семья: Екатерина с двумя детьми, ее сестра с сыном и родители. До конца весны они жили дома у тренера. Там, кстати, тоже жила и его старенькая бабушка. А уже в мае семья Екатерины разъехалась.



Сыновья Екатерины продолжают заниматься тхэквондо / Фото предоставлено редакции 24 Канала

"Перед вторжением было ощущение, что война неизбежна"

В Харькове семья жила в районе, где находились несколько военных объектов. Поэтому сразу в первые дни с начала полномасштабного вторжения семья уехала в другой микрорайон города в бомбоубежище. Предчувствие, что война неизбежна, были у мужа Екатерины еще за несколько дней до 24 февраля.

У меня ve; вообще такой не очень суетливый. Но он стал носить домой то какую-то гречку, то какие-то макароны. То есть человек, который никогда этим не занимался, начинает делать запасы. Я ему говорю: "Что ты делаешь? Что ты таскаешь, нам уже некуда это складывать". Говорила, что 21 век. Как другая страна может так просто прийти, если ее здесь никто не звал? А он мне говорил: "Кать, ну то война будет, не сегодня, не завтра". Но я до сих пор не могу это воспринять для себя. Это для меня что-то нереальное,

– поделилась женщина.

Война все же постучала в дверь Катерины. Однако сразу звуками взрывов на рассвете 24 февраля. Муж Екатерины долгое время не спал, словно чувствовал предстоящий приход войны.

"23-го вечером мы легли спать, а я смотрю, что муж что-то не спит... Думаю, да что же такое. Я когда новости смотрела, то оно проходило между ушей, если честно. Я не знаю, почему так. Наверное, не хотела это воспринимать, это для меня была какая-то нереальность", – вспоминает ночь на 24 февраля Екатерина.

И я ложусь спать, и где-то в 4 – пол 5 оно как бахнуло, то задрожали окна. И я уже поняла, что это не салют и не фейерверк.

"Я вскочила, смотрю из окна, а там пылает! И оно бабахает, не перестает. У меня паника, я детей хватаю. У детей тоже паника. Выбегаем в коридорчик. Муж себе спокойно выходит и говорит: "Вы не переживайте, это просто началась война". Он у меня очень сдержанный, и чтобы он запаниковал – так такого никогда не было", – добавила Екатерина.

"Знакомые думали, что нас уже нет": чтобы выжить, семья перебралась в бомбоубежище

После этого Екатерина с родными приехали в бомбоубежище в другом районе Харькова. Там они находились 9 дней, четыре из которых без света и связи. Екатерина вспоминает: "Знакомые думали, что нас уже нет, потому что связи не было и никто не отвечал".

Тем временем семья выживала в подвале. Женщина рассказала, что в магазин ходили только мужчины, которых каждый раз провожали как в последний раз. В магазинах все полки были пустыми, кроме тех, где стояли российские и белорусские продукты.

"Люди были голодные некоторые, но те продукты никто не трогал", – с гордостью отметила женщина.



Люди пытались выжить в бомбоубежище и прокормить детей / Фото предоставлено редакции 24 Канала

Особенно проблемы были с водой и детским питанием. Хлеба совсем не было. Когда женщина впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину увидела хлеб, не могла сдержать слез.

Ты совсем по-другому начинаешь воспринимать жизнь и важные вещи. Это очень все меняет. И то, что нам считалось таким очень серьезным и важным, оказалось бесценком. А когда теряешь вещи, которые мы никогда не ценили, осознаешь, что это действительно были вещи, которые стоят внимания, любви, благодарности,

– рассказала Екатерина.



Екатерина с детьми и мужем жили в бомбоубежище / Фото предоставлено редакции 24 Канала

"Знали сколько залпов у какого вооружения": как семья выживала в Харькове

Несколько дней семья оставалась в подвале без света и воды. В туалет ходили по графику: "Отбабахало – значит есть секунд 20".

"Мы из подвала по одному стояли и отсчитывали, когда отработает град. Мы знали, сколько залпов у какого вооружения, где прилетело, где наши отстреливаются. Полностью это осознаешь. Учишься, если хочешь выжить, очень быстро", – рассказала женщина.

В Харькове Екатерина вместе с друзьями, соседями и родными занималась волонтерством. Они собирали одежду и еду для военных, которые записались в ряды теробороны. Для парней и мужчин всех возрастов приносили все, что было дома: обувь, куртки, носки и т.д.

Но, несмотря на то, что нас с неба бомбила российская авиация, их самолеты летали, мы слышали, как они бросали с самолетов эти бомбы, и грады летели, у нас была одна цель – ребят собрать… Будто ты занят чем-то, когда помогаешь кому-то в чем-то уже перестраиваешься. Ты уже не так сидишь, не умираешь, потому что знаешь, что должен что-то сделать, а не отчаиваться,

– поделилась воспоминаниями Екатерина.

"Называли укронацистами": Екатерина вспомнила отношение родственников из России

Семья Екатерины по маминой линии живет в России. С начала полномасштабного вторжения женщина окончательно разорвала отношения с родными, которые подверглись влиянию российской пропаганды.

Екатерина рассказывает: "Они начали звонить моим родителям и говорить, что они "укронацисты", что их там кто-то зомбировал, что "вы идиоты, выходите из бомбоубежища, вас хотят спасти". Затем плавно переходило в обвинение, что "так вам и надо".

Мы сидели в подвале, они звонили и говорили: "Путин никогда не проигрывает, у вас всего один выход – смириться и терпеть". Но это, конечно, никто не собирался делать. Родители с ними полностью прервали общение после этого. Мне даже нечего было им сказать, потому что знала, что они россияне. Мы вовсе не братский народ и никогда не были братскими народами,

– рассказывает Екатерина.

По мнению женщины, украинизация очень важный элемент борьбы против российских оккупантов. Она объясняет: "Каждый человек должен осознать, что это очень важно. Тот же язык, ценности… Это код нации. Это то, что останется после тебя".

"Накрывали детей собой": дорога из Харькова была тяжелой

Долгое время у семьи не было никакой информации о том, в Харькове украинские военные или нет. В конце концов им удалось поймать связь на крыше 3-этажного дома, и они узнали, что украинские военные отбивают атаки врага. Тогда Екатерина приняла решение, что из Харькова срочно нужно уезжать.

Выходит, что мы ехали по той дороге, где, может, 3 часа до этого прилетела огромная какая-то ракета. Едешь и просто… такой ужас. Ты понимаешь, что сейчас ты едешь, и оно снова может прилететь. И все. Ехали в машине сзади я с детьми и муж мой. И выходит, что я накрыла собой детей, а он сверху накрыл меня. Мы так ехали, чтобы детей, случись что, не зацепило,

– вспоминает Екатерина.

Так семья приехала в небольшой поселок в Харьковской области. Однако оттуда тоже пришлось бежать, ведь российская армия наносила артиллерийские удары уже по соседнему селу. Поэтому семья поехала дальше: сначала в Александрию, тогда в Винницу, а в конце концов в Городок.

"Мы с мужем приняли для себя решение, как бы то ни было грустно, сколько бы ни было нажито за всю жизнь в Харькове. Мы знали, если оккупанты придут в Харьков, в Харькове нас не будет. Даже если от нашего дома ничего не останется, даже руина. Но только чтобы это была Украина!", – подчеркнула Екатерина.

"Во Львове дети в первую очередь искали памятник Бандере": адаптация в новом городе

Екатерина рассказывает, что к Городку привыкать пришлось несколько недель. Однако гораздо проще было адаптироваться к новому городу, чем к осознанию войны и всего, что произошло.

Просто сложное само восприятие этой войны и то, что в родном городе все оставили. Бизнес и жизнь физическая – это осталось у нас. А какая-то жизнь моральная, личная – она осталась там, и поэтому было очень трудно с этим. Но со временем я уже приняла этот факт, что так сейчас есть. Но надо работать, чтобы больше донатить нашим ребятам,

– рассказывает Екатерина.

Младший сын Екатерины учится в 1 классе одной из харьковских школ в дистанционном формате. А старший сын живет в Германии.

Когда мы приехали во Львов, дети хотели со всех сторон сфотографироваться со Степаном Бандерой. Они в гугле искали, где этот памятник, и что нужно просто срочно туда идти. И я их фотографировала там, наверное, минут 30. Это, во-первых, удивило меня, потому что они что-то читают, что-то осознают. Это круто! Кроме того, я думаю, это зависит от воспитания, что ты закладываешь в ребенка", – поделилась женщина.



Дети ждут возвращения в Харьков / Фото предоставлено редакции 24 Канала

"Работы стало мало, но это правильно": Екатерина работает визажистом

В Харькове у Екатерины был собственный салон визажа, обучала любимому делу других. Сегодня она работает визажисткой на фрилансе во Львове. Однако работы сейчас мало, потому что, по словам Екатерины, "такие услуги требуют определенный повод, какой-то праздник". А так как таких событий стало гораздо меньше с 24 февраля, то и работы меньше тоже.

Все стараются, и это правильно, очень скромно все делать. Потому что каждый человек осознает, что пока мы здесь забавы делаем, какое-то веселье у нас, музыка, танцы, там ребята в окопах, лужах, при морозе, в грязи. Это должен каждый понимать,

– подчеркивает Екатерина.

По мнению женщины, трудности с трудоустройством обусловлены тем, что переселенцы – часто женщины с детьми всех возрастов. А каждый ребенок по-разному адаптируется к новой среде. Екатерине предлагают работать за границей, однако она понимает, что сразу захочет вернуться домой в Украину.

А вот проблемы с поисками жилья обусловлены тем, что не все арендодатели предлагают жилье переселенцам. Екатерина отметила: "А так вообще переселенцам с детьми тяжело найти жилье, а переселенцам с детьми и с животными – нереально найти жилье. Я буду благодарна до конца своей жизни людям, которые нас приняли сейчас жить к себе".



Екатерина верит и ждет возвращения домой / Фото предоставлено редакции 24 Канала

"Каждый день ближе к победе и возвращению домой"

На вопрос, планирует ли семья возвращаться в родной Харьков, Екатерина ответила без колебаний: "Да, это не обсуждается! Мы уже каждый день считаем так: каждый день – это на один день ближе к победе и к возвращению домой".

"Первое, что я сделаю, как только выйду из поезда и выйду с вокзала, я стану на колени и просто поцелую свою землю… Буду обнимать людей. Буду понимать, что они мне чужие и незнакомые, но это что-то такое родное", – делится надеждами Екатерина.

Потом я хочу зайти в метро, где такой очень импозантный, харизматичный дяденька скажет: "Следующая остановка метро – "Университет". Двери закрываются".

Наши защитники смогли оттеснить неприятеля от Харьковщины. Оккупантов с позором прогнали с украинской земли. Всю боль, которую они причинили, мы будем помнить и никогда не простим. Сейчас Харьков пытается возвращаться к жизни. И хотя власть призывает местных не спешить возвращаться, ощущение дома зовет многих. Война закончится обязательно и обязательно нашей победой. Каждый дом будет светлым и безопасным, а сейчас осталось подождать, пока российских оккупантов таки оттеснят за пределы страны.

Автор разговора: Мария Твардовская.