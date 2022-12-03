Соответствующую спутниковую фотографию опубликовала американская аэрокосмическая компания. На фото видна российская база и абсурдная надпись врагов.
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Россияне разместили свою базу посреди Мариуполя
Россияне пытаются хоть как-то закрепиться на оккупированных территориях. Для этого даже посреди города создали свою военную базу.
Недавно в Мариуполе, в северной части города, построили российский военный комплекс,
– говорится в сообщении.
Более того, на фотографиях заметно, что на крыше виднеется красно-бело-голубая звезда русской армии. Также россияне написали: "Армия России. Жителям Мариуполя".
Хотя на самом деле украинцы на всей территории нашей страны, оккупированная она или свободная, уже давно поняли, что российская армия приносит только несчастье, разруху и смерти.
Как выглядит база россиян в Мариуполе / Фото Maxar
Последние важные новости из Мариуполя
- На других спутниковых фото из Мариуполя видно, что во время оккупации значительно возросло количество могил на главном кладбище города. Огромная разница заметна, если сравнить две фотографии: с 29 марта и с 30 ноября. То есть большинство могил, к сожалению, появилось недавно.
- За время оккупации и перед ней россияне просто стирали с лица земли жилые дома. Так, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что захватчики превратили в пепел 50 тысяч квартир, где когда-то жили мирные украинцы. Теперь враги "удаляют" эти дома на картах Мариуполя.
- Кроме этого, российские захватчики замещают население Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что районные оккупационные администрации распространяют информацию, чтобы горожане сдавали россиянам жилье в домах, где есть свет и вода. Также враги расселяют своих по квартирам эвакуированных украинцев.