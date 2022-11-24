Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, районные оккупационные администрации распространяют информацию о том, чтобы горожане сдавали россиянам жилье в домах, где есть свет и вода.

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Почему оккупанты массово сносят дома

Андрющенко отметил, что оккупанты массово сносят дома в Мариуполе. Дело в том, что сейчас конец бюджетного года и им нужно освоить средства, выделенные именно на проведение соответствующих работ. Поскольку освоить ремонтами они их не могут, то сконцентрировались на сносе, так как это быстрее.

Это чисто заработок. Никакой другой причины нет,

– заявил советник мэра Мариуполя.

По его словам, сначала россияне сносили дома, которые фактически являются большими могильниками и доказательством их военных преступлений. Сейчас они демонтируют все просто для того, чтобы снести.

Как россияне замещают население Мариуполя и что известно о ситуации в городе: смотрите видео

Как россияне замещают население Мариуполя

Он рассказал, что россияне осуществляют "гражданскую оккупацию", то есть замещают население города своими гражданами. Сейчас в Мариуполе находится около 30 тысяч захватчиков. Речь прежде всего о мужчинах, которые планируют весной привезти сюда также свои семьи.

Вот мы видим, как 30 тысяч легко превращается в 60 тысяч. Это если детей не учитывать. Если их будет 50 тысяч, то это минимум 100 тысяч,

– сказал Андрющенко.

По его словам, уже пошла волна, когда оккупанты начинают взламывать квартиры людей, находящихся в эвакуации, и поселяют туда военных и гражданских россиян. К тому же, районные оккупационные администрации распространяют информацию о том, что нужно сдавать россиянам жилье в нормальных домах, где есть свет и вода.

Он подчеркнул, что таким образом Мариуполь насыщается человеческим ресурсом. В то же время в городе фиксируется высокая смертность, а из-за отсутствия теплоснабжения люди будут вынуждены уезжать из него. Следовательно, что весной в городе может быть около 100 тысяч граждан России и примерно столько же местных жителей. То есть при таком сценарии через 5 лет коренных мариупольцев почти не останется.

Ситуация в Мариуполе: что известно