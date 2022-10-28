Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко распространил в своих соцсетях видео, где неизвестный мужчина общается с местными. Они рассказывают о серийном маньяке, который издевается и убивает женщин в Мариуполе.

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Оккупационные власти не реагируют на преступления

По информации местных, в Мариуполе было убито не менее 6 женщин, у всех отсутствовали глаза. Некоторые говорят, что преступления произошли в 23 микрорайоне города, а некоторые говорят о Левобережном районе.

Андрущенко сообщает, что по его данным, оккупационные власти не обращают внимание на кровавые преступления и не регистрируют их. Он отмечает, что слова местных - не выдумки, за последний месяц в Мариуполе было не менее 11 случаев насильственной смерти женщин.

Беседа с местными в Мариуполе: смотрите видео

В каких районах города совершены преступления

Большинство преступлений было совершено в Центральном и Левобережном районах. Андрющенко отмечает, что все смерти зафиксированы в районах компактного размещения российских строителей.

Ранее Я из лужи набирала воду, а родные считали, что это противно, – жительница Мариуполя

Полиция разводит руками – сговор молчания. Это прямо указывает на прямое подозрение в совершении именно россиянами соответствующих преступлений. Почему? Потому что ни один полицейский даже подойти к гражданам России не может, не только подозревать. По умолчанию фактов отсутствуют какие-либо активные действия по поиску убийц,

– отмечает советник мэра Мариуполя.

Улицы Мариуполя пустуют еще до комендантского часа. Местные стараются не выходить из домов без лишней нужды.

Как живет Мариуполь в оккупации

В Мариуполе с каждым днем оккупации ухудшается гуманитарная ситуация. Несмотря на попытки россиян восстановить условия для жизни в городе, большинство людей не готовы к зиме. Оккупанты не решают проблему с отоплением, потому что в городе есть абсолютная нехватка мобильных котельных, которые они пытаются завезти.

Захватчики построили в городе морг, который мог бы обслуживать всю Донецкую область. Андрущенко объяснил, зачем он нужен захватчикам в Мариуполе.

Российские пропагандисты продолжают лгать о том, как "улучшилась" жизнь в Мариуполе. Однако реальность далека от яркой картинки псевдожурналистов. В Мариуполе везде очереди люди вынуждены часами стоять возле магазинов, чтобы приобрести самые необходимые продукты.

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