Усиливает проблемы Мариуполя и то, что оккупационная власть не имеет плана действий по решению гуманитарных нужд населения. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Холода усугубят ситуацию
Чиновник отметил, что за месяцы российской оккупации ситуация в Мариуполе почти не меняется.
Оккупанты пытаются ускориться в подготовке к зиме: хотя бы изменить окна, хоть что-то сделать. Но в итоге это уже не имеет никакого смысла, потому что они просто не успевают . У них нет оборудования, нет возможностей возобновить теплоснабжение в централизованном виде для подавляющего большинства города,
– объяснил Андрющенко.
По его словам, оккупанты не решают проблему с отоплением, потому что в городе абсолютная нехватка мобильных котельных, которые они пытаются завезти.
"Люди закрывают окна пленкой и фанерой. Поэтому ситуация усложняется и ожидаем, что город не готов. В первые серьезные морозы ситуация в Мариуполе ухудшится одновременно очень быстро и начнет развиваться в сторону деградации просто мгновенно", – добавил советник мэра.
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В городе гуманитарная катастрофа
Андрющенко отметил, что, несмотря на то, что в Мариуполе нет условий для нормальной жизни, в России призывают людей возвращаться в город.
"Их призывают возвращаться фактически "в никуда". Большинство горожан живут в квартирах знакомых, друзей или просто занятых домах и квартирах. Так же делают оккупанты. Поэтому растет количество недовольных, из-за чего завезли еще больше "Росгвардии", чтобы подавить те бунты, которые могут возникнуть из-за бытовых условий", – указал советник.
По его мнению, неготовность к зиме – это типичная ситуация для не менее 30 процентов мариупольцев.
Это в первую очередь касается людей пенсионного возраста, составляющих большинство населения. То есть на сегодняшний день в городе 60 – 70 тысяч человек пожилого возраста . Остальные – люди, которые остались за ними ухаживать. Эта досадная ситуация будет развиваться и к весне мы большинству этих людей просто не досчитаемся, потому что они просто не переживут зиму и о них никто не заботится,
– подчеркнул чиновник.
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Он рассказал, что пожилые люди должны получать какую-то гуманитарную помощь, которую никто им не оказывает.
"Если сюда добавить полный коллапс медицинской системы , которая решается понемногу завезенными российскими "врачами", то понятно, что город оказался на грани новой гуманитарной катастрофы. В городе сейчас новый "муравейник" – завезли 14 тысяч гражданских оккупантов. Они там что-то делают, но это хаос и несистемная работа. Там нет плана и ума, из-за чего просто страдают люди", – резюмировал Андрющенко.
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Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Россия продолжает цинично врать о том, как "улучшилась" жизнь на оккупированных территориях . Однако это совсем не так, например, в Мариуполе местным не хватает элементарных вещей, везде можно увидеть большие очереди.
- Российские захватчики оставили в Мариуполе людей без жилья . Неизвестно, как люди будут выживать без света, газа и воды во время зимы.
- В то же время оккупантам в городе доверяют не более 10% жителей города . Такая ситуация была до массированных бомбардировок и оккупации города, такой показатель сохранился и сейчас.
- После взрывов на Крымском мосту россияне начали активнее перевозить технику через Мариуполь . Кроме того, в городе обустроили полигоны и тренировочные базы для мобилизованных.