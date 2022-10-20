Жители Мариуполя оказались в ловушке в городе, а некоторые уже после оккупации летом вернулись в город. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Мариупольцы оказались в ловушке

По словам представителя мэрии, сейчас город закрыт. Поэтому люди не могут вырваться из Мариуполя. Следовательно, в основном люди, которые остались, не доверяют никому вообще и называют себя "патриотами Мариуполя".

Но сначала российские бомбы, а теперь естественный холод и происходящее в городе очень быстро их переубеждают. Впрочем, к сожалению, нет прямого выезда в Украину. Даже в страны ЕС очень усложнен выезд,

– отметил Петр Андрющенко.

По его словам, большинство нынешнего населения не пророссийские. Эти люди просто стали заложниками обстоятельств, а российская пропаганда их постоянно "бомбардирует".

"Я думаю, что настроения в Мариуполе будут очень сильно меняться. Мы это уже собственно наблюдаем и видим, что люди пытаются бастовать, восстанавливать свои права перед оккупантами", – отмечает советник мэра города.

Он также добавляет, что когда летом россияне не знали, как на это реагировать и пытались переубеждать людей, то теперь уже "никто не панькается". Если кто-то идет громко жаловаться, то там очень быстро появляется Росгвардия, которая не стесняется мер по убеждению людей "сидеть дома".

Петр Андрющенко о сопротивлении в Мариуполе: смотрите видео

Методы давления от россиян

Основная цель россиян очень быстро понять, кто является организатором бунтов. Далее этот человек оказывается в застенках, где его обвиняют в "терроризме" и "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".

За это дают 10 – 15 лет, и все – человек просто исчезает. Мы это видели. На левобережье не менее двух человек таких есть. Они исчезли, а перед этим организовывали сбор подписей, чтобы оккупанты хотя бы начали замечать их дом,

– рассказывает Петр Андрющенко.

Один из таких случаев – человек, снявший видео бунтов, получил 10 лет и сейчас находится в Еленовке. Следом за ним поехал и человек, организовавший протест под оккупационной "администрацией".

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