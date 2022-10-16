Местное движение сопротивления сообщило, что в поселке останавливалась не одна колонна российской военной техники. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Россияне свозят в Мариуполь ПВО

Кроме того, 15 октября захватчики отвезли в Мариуполь большую часть противовоздушной обороны – комплекс "Антей". Андрющенко объяснил, что это очень мощная установка. Сейчас Украина работает над тем, чтобы узнать, где именно российские захватчики ее спрятали.

Советник главы Мариуполя рассказал, что, вероятно, оккупанты разместили комплекс на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Многое всего фиксируем. Видим, что россияне усиливают Мариуполь прежде всего системами ПВО,

– сообщил Андрющенко.

Об этом свидетельствует и то, что вражеские самолеты уже "не стесняются" летать высоко над оккупированным городом.

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Что еще перевозят оккупанты

Кроме систем противовоздушной обороны, захватчики перевозят много инженерной техники. Впрочем, колонны российской техники двигаются и в сторону страны-агрессора. Правда, уезжают не сами, а их подбитыми везут на ремонт. Известно, что 14 октября россияне отправили с линии фронта на ремонт 4 танка.

Не видим тяжелой техники, танков или чего-нибудь мощного, например, БМП. Были БТР, но в основном двигается какая-то инженерная техника и живая сила,

– отметил советник мэра Мариуполя.

По его словам, очень много российских "мобиков" движутся в сторону Донецка и Запорожской области. Так, возле поселка Урзуф Донецкой области оккупанты тренировали новенькое "пушечное мясо" и уже 14 октября отправили на Донецкое направление.

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