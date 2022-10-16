Місцевий рух опору повідомив, що в селищі зупинялася не одна колона російської військової техніки. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Росіяни звозять у Маріуполь ППО

Крім того, 15 жовтня загарбники завезли до Маріуполя велику частину протиповітряної оборони – комплекс "Антей". Андрющенко пояснив, що це дуже потужна установка. Тож зараз Україна працює над тим, щоб дізнатися, де саме російські загарбники її заховали.

Радник голови Маріуполя розповів, що, ймовірно, окупанти розмістили комплекс на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Багато всього фіксуємо. Бачимо, що росіяни посилюють Маріуполь насамперед системами ППО,

– повідомив Андрющенко.

Про це свідчить зокрема й те, що ворожі літаки вже "не соромляться" літати високо над окупованим містом.

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Що ще перевозять окупанти

Окрім систем протиповітряної оборони загарбники перевозять багато інженерної техніки. Втім, колони російської техніки рухаються й у бік країни-агресорки. Щоправда, їдуть не самі, а їх підбитими везуть на ремонт. Відомо, що 14 жовтня росіяни відправили з лінії фронту на ремонт 4 танки.

Не бачимо важкої техніки, танків або чогось потужного, наприклад, БМП. Були БТР, але здебільшого рухається якась інженерна техніка та жива сила,

– зауважив радник мера Маріуполя.

За його словами, дуже багато російських "мобіків" рухаються в бік Донецька та Запорізької області. Так, біля селища Урзуф, що на Донеччині, окупанти тренували новеньке "гарматне м'ясо" й вже 14 жовтня відправили на Донецький напрямок.

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