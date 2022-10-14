Окупанти втратили багато техніки

Цю техніку ворог планував транспортувати залізницею у зону бойових дій. Однак планам загарбників завадили Збройні Сили України.

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Точну кількість понищеної техніки ще встановлюють.

Зауважимо, що 14 жовтня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення значної кількості особового складу противника за попередні дні. Втрат ворог зазнав на різних напрямках фронту. Зокрема, в Хлібодарівці Донецької області, Токмаку Запорізької області та Токарівці Херсонської області росіяни втратили до 150 бійців. Ще сотня окупантів зазнали поранень.

Крім того, знищені 3 комплекси С-300 та до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки.

Зверніть увагу! Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ влучили по полігону росіян в Кальміуському районі, що за 70 кілометрів від Маріуполя. Зараз там детонують боєкомплекти.

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Скільки загалом техніки росіян знищили ЗСУ з 24 лютого

Танків – 2 521 одиницю;

бойових броньованих машин – 5 172 одиниці;

артилерійських систем – 1 566 одиниць;

РСЗВ – 362 одиниці;

засобів ППО – 186 одиниць;

літаків – 268 одиниць;

гелікоптерів – 240 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 199 одиниць;

крилатих ракет – 316 одиниць;

кораблі та катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 944 одиниці;

спеціальної техніки – 142 одиниці.

На "концерт Кобзона" ЗСУ відправили 64 300 російських солдатів. Лише за минулу добу, 13 жовтня, ряди мертвих окупантів поповнили щонайменше 500 бійців.

Найбільших втрат окупаційне військо зазнало на Бахмутському й Краматорському напрямках. Там зараз відбувають запеклі бої.

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