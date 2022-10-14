Про це він розповів під час пресконференції в Астані, про що пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. Путін зазначив, що те, що зараз відбувається, рано чи пізно почалося б. Однак умови для Росії буцімто були б гіршими.

До теми Путіну це буде чогось коштувати, – політолог про візит глави Кремля до Палестини

Путін не шкодує про війну в Україні

Кремлівський диктатор заявив, що ні про що не шкодує. Однак йому все ж неприємні наслідки, які спричинило його повномасштабне вторгнення в Україну.

Ми ж не робили ціллю знищення України. Ні, звичайно. Ось вони взяли свого часу… В Криму живуть 2,5 мільйона людей, 2 мільйони 400, взяли й відрубали там воду,

– перевів розмову з неприємної теми Путін.

Саме тому російським військам, на думку диктатора, довелося зайти в Крим. Путін знову перекручує історію, попри те, що ці події були зовсім недавно і багато хто пам'ятає "ввічливих зелених чоловічків", які проводили псевдореферендум у Криму, після якого його окупувала Росія.

"Це приклад логіки наших дій. Не зробили б ми цієї дії, не було б протидії", – сказав російський президент.

Окрім цього, кремлівський диктатор впевнений у перемозі Росії. Мовляв, вона буде поразкою НАТО. Він досі намагається переконати росіян у тому, що армія країни-терористки нібито воює з Альянсом, а не програє військам сусідньої меншої країни.

Також президент Росії цинічно заявив, що в нових масованих ударах по українських містах нібито нема потреби.

"З 29 намічених об'єктів 7 не були уражені. І по них завдають нових ударів. Але це не масовані удари. А далі буде видно", – додав Путін.

Зверніть увагу! Раніше Путін заявляв, що масована ракетна атака по Україні – це відповідь на "теракти по території Росії".

Варто подивитися – Є чіткий ПЛАН, що чекає Путіна у разі ядерного удару: відео