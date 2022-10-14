Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Астане, пишут российские СМИ, информирует 24 канал. Путин отметил: то, что сейчас происходит, рано или поздно началось бы. Однако условия для России якобы были бы хуже.

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Путин не жалеет о войне в Украине

Кремлевский диктатор заявил, что ни о чем не жалеет. Однако ему все же неприятные последствия, повлекшие его полномасштабное вторжение в Украину.

Мы ведь не делали целью уничтожения Украины. Нет, конечно. Вот они взяли в свое время… В Крыму живут 2,5 миллиона человек, 2 миллиона 400, взяли и отрубили там воду,

– перевел разговор по неприятной теме Путин.

Именно поэтому русским войскам, по мнению диктатора, пришлось зайти в Крым. Путин снова извращает историю, несмотря на то, что эти события были совсем недавно и многие помнят "вежливых зеленых человечков", проводивших псевдореферендум в Крыму, после которого его оккупировала Россия.

"Это пример логики наших действий. Не совершили бы мы этого действия, не было бы противодействия", – сказал российский президент.

Кроме того, кремлевский диктатор уверен в победе России. Мол, она будет поражением НАТО. Он до сих пор пытается убедить россиян в том, что армия страны-террориста вроде бы воюет с Альянсом, а не проигрывает войскам соседней меньшей страны.

Также президент России цинично заявил, что в новых массированных ударах по украинским городам якобы нет нужды.

"Из 29 намеченных объектов, 7 не были поражены. И по ним наносят новые удары. Но это не массированные удары. А дальше будет видно", – добавил Путин.

Обратите внимание! Ранее Путин заявлял, что массированная ракетная атака по Украине – это ответ на "теракты по территории России".

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