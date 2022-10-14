Впрочем, если россиян радуют такие дипломатические связи, нам остается разве что порадоваться за них. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Валентин Гладких.
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Дипломатический "прорыв" России
Политолог предположил, что Палестина еще пересмотрит свою позицию относительно того, следует ли поддерживать связи с Владимиром Путиным. Ведь контакты с российским президентом их очевидно дискредитируют.
"Если раньше Путин дедал услугу, встречаясь с палестинцами, то сегодня палестинцы делают милость, встречаясь с Путиным ", – сказал Гладких.
Я думаю, что Путину эта встреча будет чего-то стоить,
– заметил он.
Гладких прокомментировал встречу президента Палестины с Путиным: смотрите видео
По его мнению, встреча глав Палестины и России скажется на международной арене. На нее должен отреагировать Израиль. Кроме того, Украина постоянно обращается к израильским властям по поводу противоракетной и противовоздушной обороны.
"У израильтян есть очередной повод, чтобы поразмышлять над тем, как им себя вести относительно путинского режима", – подчеркнул политолог.
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- Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко является самым преданным подручным главы Кремля. Недавно они приняли участие в шестом саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На совещании они, как всегда, вспомнили о Западе и забросили свои обвинения.
- Кроме того, Лукашенко и Путин договорились о развертывании "общей региональной группировки войск". Интересно, что основа военной группировки – именно вооруженные силы Беларуси. Лукашенко убежден, что для его страны вроде бы существует какая-то угроза.
- В ноябре на Бали должен пройти саммит G20. Появилась информация, что в рамках саммита могут встретиться американские лидеры Джо Байден и Владимир Путин. Впрочем, президент США не видит веских причин для встречи с главой Кремля.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 октября встретился с Владимиром Путиным во время регионального саммита в Казахстане. Известно, что говорили об энергетике и даже упомянули об Украине.