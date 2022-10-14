Впрочем, если россиян радуют такие дипломатические связи, нам остается разве что порадоваться за них. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Валентин Гладких.

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Дипломатический "прорыв" России

Политолог предположил, что Палестина еще пересмотрит свою позицию относительно того, следует ли поддерживать связи с Владимиром Путиным. Ведь контакты с российским президентом их очевидно дискредитируют.

"Если раньше Путин дедал услугу, встречаясь с палестинцами, то сегодня палестинцы делают милость, встречаясь с Путиным ", – сказал Гладких.

Я думаю, что Путину эта встреча будет чего-то стоить,

– заметил он.

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По его мнению, встреча глав Палестины и России скажется на международной арене. На нее должен отреагировать Израиль. Кроме того, Украина постоянно обращается к израильским властям по поводу противоракетной и противовоздушной обороны.

"У израильтян есть очередной повод, чтобы поразмышлять над тем, как им себя вести относительно путинского режима", – подчеркнул политолог.

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