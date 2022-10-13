До полномасштабного вторжения против Украины оппоненты Путина боялись его преимущественно из-за политического образа. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Путь к унижению

Советник руководителя ОП отметил, что если была бы возможность организовать встречу между Путиным и Зеленским, глава Кремля сам не захотел бы этого.

Зеленский гораздо более мощный с точки зрения волевых качеств. Он гораздо более жесткий, принципиальный и колючий, если так можно сказать. И с ним очень тяжело. Путин же привык к тому, что его репутация "пригибает" людей. Они опускают голову, слушают, не могут ничего говорить, потому что демоническая магия фамилии Путин была мощной.

– объяснил Подоляк.

По его словам, Зеленский будет создавать дискомфорт Путину, в котором тот будет чувствовать себя "крайне неуютно".

"У него будут "мокрые штанишки". Потому что Путину будет трудно смотреть на Зеленского. Да, эту встречу можно представить, но вопрос в другом: захочет ли Путин выглядеть в глазах всего мира таким униженным и таким "маленьким"? Нет. Поэтому, я думаю, что, даже если бы такая возможность была, Путин категорически откажется от этого", – добавил чиновник.

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Путин все понимает

По мнению Подоляка, в условиях тотальной изоляции глава Кремля подсознательно начинает понимать, что Зеленский для него – опасный оппонент.

Почему он сегодня в панике? Путин подсознательно понимает, что он простой человек – примитивный с точки зрения анализа и возможностей, чтобы интеллектуально обосновать свою позицию, психологически задавить собеседника. Всего этого у него не было. У него было другое – искусственно созданный образ, репутация, которую нужно было бояться,

– указал чиновник.

Он убежден, что оппоненты "президента" страны-агрессора, собственно, и боялись репутации, а не самого Путина.

"И потому переговоры было ему вести очень просто: репутация уже все сделала на 90%, а ему нужно просто ритуально что-то зачитать. Сегодня, и он это чувствует, нет репутации. То есть нет того "щита", который закрывал бы его, – подчеркнул советник руководителя ОП.

По его словам, на сегодняшний день Путин превратился в "простого и серого человека, который не может ничего никому доказать".

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