До повномасштабного вторгнення проти України опоненти Путіна боялися його переважно через політичний образ. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Шлях до приниження

Радник керівника ОП зазначив, якщо була б можливість організувати зустріч між Путіним та Зеленським, очільник Кремля сам не захотів би цього.

Зеленський набагато потужніший з точки зору вольових якостей. Він набагато жорсткіший, принциповіший та колючіший, якщо так можна сказати. І з ним дуже тяжко. Путін же звик до того, що його репутація "пригинає" людей. Вони опускають голову, слухають, не можуть нічого говорити, бо демонічна магія прізвища Путін була потужною,

– пояснив Подоляк.

За його словами, Зеленський створюватиме дискомфорт Путіну, в якому той почуватиметься "вкрай незатишно".

"У нього будуть "мокрі штанці". Тому що Путіну буде важко дивитися на Зеленського. Так, цю зустріч можна представити, але питання в іншому: чи захоче Путін виглядати в очах усього світу таким приниженим й таким "маленьким"? Ні. Тому, я думаю, що, навіть якби така можливість була, Путін категорично відмовиться від цього", – додав чиновник.

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Путін все розуміє

На думку Подоляка, в умовах тотальної ізоляції глава Кремля підсвідомо починає розуміти, що Зеленський для нього небезпечний опонент.

Чому він сьогодні в паніці? Путін підсвідомо розуміє, що він проста людина – примітивна з точки зору аналізу та можливостей, щоб інтелектуально обґрунтувати свою позицію, психологічно задавити співрозмовника. Всього цього у нього не було. У нього було інше – штучно створений образ, репутація, яку треба було боятися,

– вказав чиновник.

Він переконаний, що опоненти "президента" країни-агресорки власне і боялися репутації, а не самого Путіна.

"І тому переговори було йому вести дуже просто: репутація вже все зробила на 90%, а йому треба буде просто ритуально щось зачитати. Сьогодні, і він це відчуває, немає репутації. Тобто немає того "щита", який закривав би його", – підкреслив радник керівника ОП.

З його слів, на сьогодні Путін перетворився на "просту й сіру людину, яка не може нічого нікому довести".

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