До повномасштабного вторгнення проти України опоненти Путіна боялися його переважно через політичний образ. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Шлях до приниження
Радник керівника ОП зазначив, якщо була б можливість організувати зустріч між Путіним та Зеленським, очільник Кремля сам не захотів би цього.
Зеленський набагато потужніший з точки зору вольових якостей. Він набагато жорсткіший, принциповіший та колючіший, якщо так можна сказати. І з ним дуже тяжко. Путін же звик до того, що його репутація "пригинає" людей. Вони опускають голову, слухають, не можуть нічого говорити, бо демонічна магія прізвища Путін була потужною,
– пояснив Подоляк.
За його словами, Зеленський створюватиме дискомфорт Путіну, в якому той почуватиметься "вкрай незатишно".
"У нього будуть "мокрі штанці". Тому що Путіну буде важко дивитися на Зеленського. Так, цю зустріч можна представити, але питання в іншому: чи захоче Путін виглядати в очах усього світу таким приниженим й таким "маленьким"? Ні. Тому, я думаю, що, навіть якби така можливість була, Путін категорично відмовиться від цього", – додав чиновник.
Чи може Зеленський зустрітися з Путіним: дивіться відео
Путін все розуміє
На думку Подоляка, в умовах тотальної ізоляції глава Кремля підсвідомо починає розуміти, що Зеленський для нього небезпечний опонент.
Чому він сьогодні в паніці? Путін підсвідомо розуміє, що він проста людина – примітивна з точки зору аналізу та можливостей, щоб інтелектуально обґрунтувати свою позицію, психологічно задавити співрозмовника. Всього цього у нього не було. У нього було інше – штучно створений образ, репутація, яку треба було боятися,
– вказав чиновник.
Він переконаний, що опоненти "президента" країни-агресорки власне і боялися репутації, а не самого Путіна.
"І тому переговори було йому вести дуже просто: репутація вже все зробила на 90%, а йому треба буде просто ритуально щось зачитати. Сьогодні, і він це відчуває, немає репутації. Тобто немає того "щита", який закривав би його", – підкреслив радник керівника ОП.
З його слів, на сьогодні Путін перетворився на "просту й сіру людину, яка не може нічого нікому довести".
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Чи можлива зустріч Зеленського з Путіним: що відомо
- Після анексії Росією 4 українських областей Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та Росією можливі лише у разі, якщо в Росії зміниться президент.
- Згодом Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін. Відповідне рішення РНБО затвердив Президент Зеленський.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що Путін рветься на G20 до Зеленського. Однак, за словами Арестовича, він не уявляє Володимира Зеленського, який йде проти своїх слів щодо того, щоб не проводити перемовини з Путіним.
- Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі.
- Індонезія готується до прийняття президентів України та Росії Володимира Зеленського і Владіміра Путіна у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії, але сторони поки не підтвердили своєї участі.
- В Офісі Президента не виключили, що Володимир Зеленський може відвідати саміт G20, якщо там буде Владімір Путін. У кремлі одразу заявили, що зустрічі не буде.