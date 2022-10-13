Мовиться про втрати після 21 вересня, адже саме тоді Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію. Відомо, що росіян кидають на лінію фронту без підготовки.

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У Росії заявили про перших загиблих "мобіків"

На жаль, військкомат підтвердив інформацію про загибель п'ятьох південноуральців, призваних з Коркінського військового комісаріату,

– повідомила ворожа влада.

Також місцева пресслужба написала, що надасть всю необхідну допомогу рідним та близьким загиблих ворогів. Рідним пообіцяли мільйон рублів.

Від близьких та рідних загиблих виданню стало відомо, що одразу після мобілізації загиблих кинули на передову в Херсонській області – без будь-якої підготовки.

Відомо, що російська служба видання встановила імена трьох з п'яти загиблих. Ними виявились:

Антон Борисов;

Ігор Євсєєв;

а також Тимур Ахметшин.

За даними видання, їх мобілізував військкомат Коркінського району Челябінської області Росії у період 26 по 29 вересня. Попередньо рідні загиблих сказали, що в районі під мобілізацію потрапило орієнтовно 1000 людей.

Знайомий одного із загиблих переслав виданню запис телефонної розмови, на якій "мобік", який перебуває тепер у шпиталі в Севастополі, розповів іншому обставини загибелі п'ятьох челябінців:

"ми в перший день приїхали, ще жодного разу не стріляли, а нас як м'ясо – до штурмової групи і послали з двома гранатометами;

я на них читав інструкцію, як ними користуватися. На третій день ми відступили, переночували, пішли вперед і зайняли свої окопи;

українці за 200 метрів від нас були в посадці і почали нас штурмувати. Дрони один за одним кидають підствольники. Мене "затрьохсотило". Ми ще годину відстрілювалися, а вони вже метрах за 50-ти. Ніякого прикриття, БТР, який нас прикривав, спалили, танк спалили. Під час перепочинку побіг, навколо трупи. Чую, міна свистить. Як я вибрався – не знаю";

Тимур Ахметшин був у посадці за півтора кілометри від його позиції, і її просто зрівняли з землею;

"на ношах його несли, він задвохсотився".

Росіян ховають сотнями

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російське керівництво не гребує будь-якими методами для приховування втрат на війні серед свого населення.

Саме тому на кладовищі в тимчасово окупованому Севастополі з 24 лютого:

вже закопали майже 30 тисяч представників загарбницького війська;

ховали за сотню кілометрів не тільки кадрових російських окупантів та строковиків, але й бойовиків та мобілізованих з Донбасу.

За даними наших спецслужб, ця тенденція продовжується досі. Ба більше, російські генерали наказують не проводити ідентифікацію загиблих.

Тіла жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей на Херсонському та Запорізькому напрямку російські загарбники майже ніколи не вивозили. Детальніше про дії окупантів читайте за посиланням.

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