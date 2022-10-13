Зокрема Генштаб володіє інформацією, що у республіці Башкортостан завербували близько 4 сотні в'язнів.
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Що відомо
За наявною інформацією, у виправній колонії №16 міста Салават республіки Башкортостан російські ПВК завербували 385 в’язнів. Це відбувалось впродовж 11 – 12 жовтня.
Проблеми мобілізації в Росії
- В Росії виникла проблема нестачі робочої сили, викликана мобілізацією. В деяких районах Росії місцева влада намагається реалізувати мобілізаційні плани із залученням безробітних призовного віку.
- Масштабне скорочення кількості російських чоловіків працездатного віку (через мобілізацію чи втечу) залишило дірки на посадах, які вони займали раніше. У країні навіть виникла нестача збирачів сміття та водіїв сміттєвозів.
- Російські спортивні центри звернулися до влади з проханням звільнення від мобілізації тренерів та інструкторів, оскільки мобілізація поширюється на 70% чоловіків, зайнятих у цій галузі.
- Багато регіонів заявили, що не зможуть самостійно фінансувати мобілізацію, зокрема виплати. Немає коштів й на те, щоб самостійно забезпечити всіх мобілізованих необхідним спорядженням.
- Матері маленьких дітей, які залишилися самі після мобілізації чоловіків, не мають можливості працювати й, відповідно, забезпечувати потреби сім'ї.
- Російська влада вербує до збройних сил в'язнів – у навчальних центрах повідомляють про агресивну та неконтрольовану поведінку мобілізованих.
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