Зокрема Генштаб володіє інформацією, що у республіці Башкортостан завербували близько 4 сотні в'язнів.

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Що відомо

За наявною інформацією, у виправній колонії №16 міста Салават республіки Башкортостан російські ПВК завербували 385 в’язнів. Це відбувалось впродовж 11 – 12 жовтня.

Проблеми мобілізації в Росії

В Росії виникла проблема нестачі робочої сили, викликана мобілізацією. В деяких районах Росії місцева влада намагається реалізувати мобілізаційні плани із залученням безробітних призовного віку.

Масштабне скорочення кількості російських чоловіків працездатного віку (через мобілізацію чи втечу) залишило дірки на посадах, які вони займали раніше. У країні навіть виникла нестача збирачів сміття та водіїв сміттєвозів.

Російські спортивні центри звернулися до влади з проханням звільнення від мобілізації тренерів та інструкторів, оскільки мобілізація поширюється на 70% чоловіків, зайнятих у цій галузі.

Багато регіонів заявили, що не зможуть самостійно фінансувати мобілізацію, зокрема виплати. Немає коштів й на те, щоб самостійно забезпечити всіх мобілізованих необхідним спорядженням.

Матері маленьких дітей, які залишилися самі після мобілізації чоловіків, не мають можливості працювати й, відповідно, забезпечувати потреби сім'ї.

Російська влада вербує до збройних сил в'язнів – у навчальних центрах повідомляють про агресивну та неконтрольовану поведінку мобілізованих.

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