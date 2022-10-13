В частности, Генштаб владеет информацией, что в республике Башкортостан завербовали около 4 сотни заключенных.

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Что известно

По имеющейся информации, в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан российские ЧВК завербовали 385 заключенных. Это происходило 11 – 12 октября.

Проблемы мобилизации в России

В России возникла проблема нехватки рабочей силы, вызванная мобилизацией. В некоторых районах России местные власти пытаются реализовать мобилизационные планы с привлечением безработных призывного возраста.

Масштабное сокращение числа российских мужчин трудоспособного возраста (из-за мобилизации или бегства) оставило дыры на занимаемых ранее должностях. В стране даже возникла нехватка сборщиков мусора и водителей мусоровозов.

Российские спортивные центры обратились к власти с просьбой освобождения от мобилизации тренеров и инструкторов, поскольку мобилизация распространяется на 70% мужчин, занятых в этой области.

Многие регионы заявили, что не смогут самостоятельно финансировать мобилизацию, в том числе выплаты. Нет средств и на то, чтобы самостоятельно обеспечить всех мобилизованных необходимым снаряжением.

Матери маленьких детей, оставшихся сами после мобилизации мужчин, не имеют возможности работать и, соответственно, обеспечивать потребности семьи.

Российские власти вербуют в вооруженные силы заключенных – в учебных центрах сообщают об агрессивном и неконтролируемом поведении мобилизованных.

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