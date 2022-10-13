Адже на саміті зібралися азійські країни, які зберігають нейтралітет щодо загарбницької війни Росії проти України. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

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Не варто очікувати вагомих заяв

Політолог припустив, що, ймовірно, буде збалансована та формалізована оцінка нинішньої ситуації. Крім того, можна очікувати закликів до "співпраці".

Від зустрічі Путіна з Ердоганом не варто чекати чогось надзвичайного в контексті війни Росії проти України. Головні зусилля Путіна в цьому контексті будуть на саміті G20,

– зауважив Фесенко.

За його словами, Путін хоче, щоб Туреччина стала газовим хабом для Росії. Так, очільник Кремля війною проти нашої держави спровокував те, що Європа відмовляється від російського газу й тепер він "пропонує" ЄС купувати газ або через вцілілу гілку "Північного потоку-1", або через "Турецький потік". Тож через Ердогана Путін буде формулювати свої пропозиції до Європи.

Фесенко припустив, яким буде результат зустрічі Путіна з Ердоганом: дивіться відео

Політолог зауважив, що зустріч Путіна з Ердоганом – це такий "розігрів" для російського президента перед самітом G20 на Балі у листопаді. Втім, очільнику Кремля не варто розраховувати на якісь позитивні результати для себе, оскільки наші союзники вже зрозуміли, що не можна йти йому на поступки.

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