Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, з одного боку, Ердоган необхідний Заходу. Це – останній лідер НАТО, до якого дослухається Путін та веде з ним напряму переговори. З тієї ж причини Ердоган потрібен російському диктатору.

До теми "Ердоган грає у свою гру": чому турецький лідер схиляє Україну та Росію до перемовин

Турецький президент робить все можливе, щоб зробити себе незамінним для обох сторін. Ця "гра" має свої переваги для Ердогана.

Що робить Туреччина. Своїми пропозиціями та активністю вони намагаються зробити себе незамінними для Путіна і Заходу. Ердоган намагається залишити себе єдиною контактною точкою. Це приносить свої "плоди",

– зазначив Краєв.

Така необхідність дозволяє Ердогану зайняти досить жорстку позицію щодо вступу Фінляндії та Швеції у НАТО, вимагати від США послаблення санкцій або постачання від Москви систем С-400 чи від США – літаків F-16. Отож, Туреччина паралельно торгує і з НАТО, і з Росією.

"Це – турецька геополітика. Залишатися недоторканим за тою причиною, що ти всім необхідний. Як єдиний і унікальний гравець на рівні регіону та локальному рівні", – наголосив Краєв.

Чи може Україна схилити на свій бік Китай

Китай витримує щодо війни в Україні абсолютно класичну для себе позицію. Це – абсолютна середина, але не повний нейтралітет. Пекін розуміє, що повністю підтримувати Росію невигідно, адже його задавлять санкціями. З іншого боку, повна підтримка Заходу означає програш у новій Холодній війні.

Тому Китай не робить жодних заяв, які схилили б його на одну зі сторін. І він лишається на паритетних засадах і з Москвою, і з Вашингтоном, і з нами. Китай лишається Китаєм. Грає у свою абсолютно унікальну гру,

– вважає Краєв.

На його думку, Сполучені Штати можуть схилити Китай на бік України. Однак поки вони втримують його на цьому проактивному нейтралітеті. Китай та США перебувають на першому місці щодо взаємного товарообміну – кількості товарів, які один одному продають.

На другому місці для Пекіну перебуває ЄС. Росія ж розташована на 14 позиції, а до кінця року спуститься на 20-ту.

Саме тому США чітко наголошують – чим більше підтримуєте росію, тим більше платите мита, тому й зменшаться торги. У такий спосіб американці давлять на китайський прагматизм. І це, як наголошує Краєв, працює.

Чому Ердоган намагається бути модератором між Заходом та Росією – пояснює Краєв: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно, 7 жовтня, президент Туреччини Реджеп Ердоган провів чергові телефонні переговори з російським диктатором Путіним. Вони обговорили останні події щодо російсько-української війни.

Під час розмови Ердоган наголосив, що готовий бути посередником між Україною та Росією. Все задля того, що мирно врегулювати війну. Попри це, турецький президент неодноразово наголошував, що Крим – це Україна.