Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, Реджеп Ердоган насамперед дбає про власне благо та інтереси Туреччини. Тому й не дивно, що він обрав позицію, яка йому найбільш вигідна.

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Україні не можна домовлятися з Росією

Як наголошує Димов, мета Росії у цій війні – знищення України, а благо України – смерть Росії. Тут не надто багато простору для компромісу. Україна не має з ким домовлятися.

Не може бути якогось блага в тому, що ми будемо домовлятися з Росією, яка не хоче нас бачити як самостійну країну. Ще й згадаємо, що роблять окупанти на тимчасово окупованих територіях. Це ж не Путін особисто робить… А Ердоган грає у свою гру,

– зазначив Димов.

Як зазначив політолог, Ердоган має свої інтереси. Поки Путін серйозно "загруз" у війні проти України, він виштовхав Росію з Сирії та фактично завдав поразки "вагнерівцям" у Лівії.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Ніколи Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв зустрічалися без Росії, але за посередництва, зокрема Ердогана. Він потроху виштовхує Росії з її зон впливу.

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Нагадаємо, Реджеп Ердоган 7 жовтня провів телефонну розмову із російським диктатором Владіміром Путіним. Під час розмови турецький лідер наголосив, що готовий зробити свій внесок, як зазначили у його канцелярії, "у мирне вирішення українського питання на благо всіх".

Минулого разу вони розмовляли наприкінці вересня. Тоді Ердоган та Путін говорили про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Турецький лідер відзначив успішний обмін полонених у розмові.

Додамо, що одразу шестеро командирів з "Азовсталі", яких вдалося звільнити з російського полону, зараз перебувають у Туреччині. Ердоган наголосив, що вони – "гості Туреччини".