Ердоган відзначив успішний обмін полонених, а також функціонування "зернової угоди", яку Туреччина розробила за сприяння ООН.

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Говорили про псевдореферендуми

Президент Туреччини закликав продовжити угоду, яка "відповідає спільним інтересам". Також він говорить про необхідність кроків "для зниження напруженості".

Ердоган чекає від росії очікуються "кроків для сприяння цьому процесу, особливо у питанні "приєднання" деяких регіонів України. Мовиться про анексію після злочинних псевдореферендумів на окупованих територіях.

Зверніть увагу! Росія протягом 23 – 27 вересня провела фейкові "референдуми" на окупованих територіях України. Росіяни оголосили сфальсифіковані результати, відповідно до яких жителі окупованих територій буцімто проголосували за приєднання до складу росії. 30 вересня путін скликав радбез. Росія намірилась незаконно "приєднувати" українські території.

Ердоган сподівається на переговори

Крім того, турецький лідер повторив, що готовий сприяти проведенню переговорів між Україною та росією. Політик вважає, що їм потрібно дати "ще один шанс".

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