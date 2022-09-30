Эрдоган отметил успешный обмен пленных, а также функционирование "зернового соглашения", которое Турция разработала при содействии ООН.
Кстати Эрдоган, Шольц, Трасс, Трюдо: Зеленский провел разговоры с рядом мировых лидеров.
Говорили о псевдореферендумах
Президент Турции призвал продлить соглашение, "соответствующее общим интересам". Также он говорит о необходимости шагов "для понижения напряженности".
Эрдоган ждет от россии ожидаемых "шагов" для содействия этому процессу, особенно в вопросе "присоединения" некоторых регионов Украины. Речь идет об аннексии после преступных псевдореферендумов на оккупированных территориях.
Эрдоган надеется на переговоры
Кроме того, турецкий лидер повторил, что готов содействовать проведению переговоров между Украиной и россией. Политик считает, что им нужно дать еще один шанс.
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