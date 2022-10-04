Туреччина просить відтермінувати платежі

Державний імпортер енергоносіїв Туреччини BOTAS хоче перенести частину платежів за російський природний газ на 2024 рік. Переговори ведуться після укладення угоди між двома країнами, яка дозволяє BOTAS виплачувати 25% своїх зобов'язань у рублях, а не в доларах.

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Зауважимо, що поки що Туреччина не зверталась з офіційним запитом про відстрочку, оскільки зможе це зробити лише після відповідної пропозиції від "Газпрому".

Нагадаємо! Вчора стало відомо, що російський "Газпром" відтермінував платежі угорської енергетичної компанії MVM до зими. Більше про це, читайте тут.

Енергетична залежність Туреччини

Сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв посилила тиск на її валюту і бюджет. Турецька ліра знецінилася більш ніж на 28% відносно долара 2022 року, що є найбільшим показником після аргентинського песо.

Дефіцит торговельного балансу в серпні зріс у понад два рази за рік й становив 11,2 мільярда доларів.

Минулого місяця президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що обговорював ціни на газ із президентом Росії Владіміром Путіним й сподівається отримати знижку.

Варто також нагадати, що ще декілька тижнів тому Туреччина допомагала Росії обходити санкції, адже її п'ять банків під'єднались до російської платіжної системи "Мір" після початку повномасштабної війни в Україні. Однак через тиск США щодо дотримання санкцій таки від'єднались наприкінці вересні цьогоріч.

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