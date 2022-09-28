Такі обмеження для представників окупантів пов'язані з тим, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про санкції. Вони охоплять фінансові установи, які використовують платіжну систему "мір".

До теми БЕБ пропонує внести до санкційного списку 23 компанії, пов'язані з росією та білоруссю

Санкції наклали на голову російської національної системи платіжних карток владіміра комлєтова.

Не можуть зняти готівку

Росіяни зіткнулися з проблемою зняти готівку у Туреччині 19 вересня. З ними перестали працювати 2 потужних приватних банки Isbank та Denizbank.

Наразі про зупинку обслуговування росіян повідомили у трьох державних банках. Наразі невідомо, про які саме установи мовиться.

Турецькі банки змінили позицію

Реджепа Ердогана у серпня зустрівся з владіміром путіним. Турецький лідер запевнив, що 5 банків країни працюватимуть з платіжною системою росії, щоб нібито полегшити відпочинок для туристів.

Однак 15 вересня США та Євросоюз збільшили тиск на Туреччину через дії Анкари. Як наслідок банки не захотіли ризикувати та припинити роботу з платіжною системою "мір".

Зверніть увагу – Туреччина не допомагатиме російським пілотам: дивіться відео