Таким чином усі банки, які почали працювати з російською платіжною системою, відмовилися від цієї ідеї. Робота з "міром" тривала трохи більше ніж місяць.

Зверніть увагу Турецькі готелі перестали приймати картки росіян

Чому турецькі банки змінили свою позицію

У серпні після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана та російського диктатора владіміра путіна, турецький лідер заявив, що 5 банків країни працюватимуть з платіжною системою країни-окупанта.

Тоді Ердоган називав такий крок "полегшенням для російських туристів" та нібито для самої Туреччини. Водночас країна погодилася на часткову оплату за російський газ рублями.

Та після того, як 15 вересня США та Євросоюз посили тиск на Туреччину через дії Анкари, тамтешні банки вирішили не ризикувати та припинити роботу з платіжною системою "мір".

Спершу від "міру" відмовився найбільший банк Туреччини – İşbank. Слідом за ним відмовився і DenizBank. Увечері 19 вересня таке ж рішення ухвалили Vakıfbank, Ziraat Bank і Halkbank.

До слова, російські ЗМІ вже повідомляють, що банкомати İşbank уже не видають турецькі ліри з російських карт.

Цікаво – у яку гру грає Ердоган: дивіться відео