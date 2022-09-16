Готелі не приймають картки "мір"

На сьомому місяці цинічної війни в Україні, ряд турецьких готелів в Анталії нарешті перестав приймати банківські картки "мір".

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Готель Alva Donna World Palace в Кемері, спершу повідомив клієнтам, що вони не приймали російські карти протягом короткого часу через глобальний збій, але зараз знову обробляють їх. А от інші готелі так і не відновили прийом банківських карток "мір".

Важливо! Попри санкційний тиск в Туреччині продовжують приймати російські банківські картки в банкоматах та магазинах. Переважно ситуація залежить від того, який саме банк випустив карту.

Чому Туреччина зволікала

З 15 вересня США та ЄС посилили тиск на Анкару через те, що Туреччина допомагає росіянам обходити санкції, адже що російська платіжна система підключена до турецьких банків, повідомляв раніше Financial Times.

Також окрім Туреччини допомагають ухилятись від санкцій росіянам та почувати себе комфортно за кордоном й ряд інших країн. Мовиться про країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

Нагадаємо, що ряд російських банків був відключений від світової платіжної системи SWIFT, а також через санкційні обмеження у росіян за кордоном з'явились проблеми з оплатою та бронюванням будь-чого онлайн, розрахунком картками у магазинах, закладах, готелям, зняттям готівки з банкоматів тощо.

Однак через те, що до російської платіжної системи "мір" підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank, росіянам вдається обходити санкції в Туреччині. Варто також підкреслити, що два з цих банків – приватний DenizBank (належить ОАЕ), і державний турецький Halkbank, під'єдналися до системи "мир" вже після початку повномасштабного вторгнення росії на територію Україні.

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