Отели не принимают карты "мир"

На седьмом месяце циничной войны в Украине, ряд турецких отелей в Анталии наконец-то перестал принимать банковские карты "мир".

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Отель Alva Donna World Palace в Кемере, сначала сообщил клиентам, что они не принимали российские карты в течение короткого времени из-за глобального сбоя, но сейчас снова обрабатывают их. А вот другие отели так и не возобновили прием банковских карт "мир".

Важно! Несмотря на санкционное давление в Турции, продолжают принимать российские банковские карточки в банкоматах и магазинах. В основном ситуация зависит от того, какой именно банк выпустил карту.

Почему Турция медлила

С 15 сентября США и ЕС усилили давление на Анкару из-за того, что Турция помогает россиянам обходить санкции, ведь российская платежная система подключена к турецким банкам, сообщал ранее Financial Times.

Кроме Турции помогают уклоняться от санкций россиянам и чувствовать себя комфортно за рубежом и ряд других стран. Речь идет о странах Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

Напомним, что ряд российских банков был отключен от мировой платежной системы SWIFT, а также из-за санкционных ограничений у россиян за рубежом появились проблемы с оплатой и бронированием чего-либо онлайн, расчетом картами в магазинах, заведениях, гостиницах, снятием наличных с банкоматов и так далее.

Однако из-за того, что к российской платежной системе "мир" подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank и Halkbank, россиянам удается обходить санкции в Турции. Следует также подчеркнуть, что два из этих банков – частный DenizBank (принадлежит ОАЭ) и государственный турецкий Halkbank, подключились к системе "мир" уже после начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

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