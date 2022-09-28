Такие ограничения для представителей оккупантов связаны с тем, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях. Они охватят финансовые учреждения, использующие платежную систему "мир".

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Санкции наложили на главу российской национальной системы платежных карт владимира комлетова.

Не могут снять наличные

Россияне столкнулись с проблемой снять наличные в Турции 19 сентября. С ними перестали работать 2 мощных частных банка Isbank и Denizbank.

Об остановке обслуживания россиян сообщили в трех государственных банках. Пока неизвестно, о каких именно учреждениях говорится.

Турецкие банки изменили позицию

Реджеп Эрдоган в августе встретился с владимиром путиным. Турецкий лидер заверил, что пять банков страны будут работать с платежной системой россии, чтобы якобы облегчить отдых для туристов.

Однако 15 сентября США и Евросоюз увеличили давление на Турцию из-за действий Анкары. Как следствие, банки не захотели рисковать и прекратили работу с платежной системой "мир".

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