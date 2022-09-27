У БЕБ зазначають, що сукупна вартість активів цих компаній попередньо становить понад 1 мільярд гривень. Зокрема, мовиться про понад 90 мільйонів гривень на банківських рахунках та 160 автомобілів вартістю близько 220 мільйонів гривень.

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Ще 23 юрособи можуть потрапити до санкційного списку РНБО

Бюро економічної безпеки повідомило, що запропонований ними список з 23 компаній, яких пов'язують з росією та білоруссю, складається з таких юридичних осіб:

імпортерів автомобільної продукції,

скла,

фармацевтичних товарів,

оптового постачальника палива,

дорожньо-будівельної компанії,

виробника побутової хімії тощо.

Детальний перелік компаній уже направлено на розгляд Міжвідомчої групи з питань реалізації державної санкційної політики. Після погодження, документ спрямують до Кабінету Міністрів, а вже звідти – скерують до РНБО для безпосереднього застосування санкцій.

Разом з тим компетентні органи ЄС, США, Канади та інших держав-партнерів поінформують про рішення РНБО з метою розгляду ними питання щодо вживання аналогічних обмежувальних заходів проти цих компаній.

Юридичних осіб, які увійшли до списку БЕБ, запропоновано позбавити права користуватися та розпоряджатися активами, що їм належать. Також для них буде заблоковано можливість виведення капіталу за межі України та зупинено виконання їхніх економічних та фінансових зобов'язань перед росією та білоруссю,

– пояснив очільник БЕБ Вадим Мельник.

Посадовець також зауважив, що запровадження санкцій унеможливить фінансування та матеріально-технічне забезпечення цими компаніям росії та білорусі, і сприятиме захисту економічних інтересів України.

До слова, очільник БЕБ додав, що це лише один з переліків таких компаній, й процес поповнення санкційного списку триває. Наразі ще два переліки із 25 та 54 суб'єктів господарської діяльності, яких Бюро рекомендує піддати санкціям, перебувають на погодженні відповідних органів.