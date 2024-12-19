Сьогодні наздогнати усі тренди серед молоді просто неможливо, зауважує 24 Канал. Тож у брендів виникає запитання: на які параметри орієнтуватися, щоб залишатися у фокусі нових поколінь?

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Разом зі Škoda розповідаємо про особливості продуктів та брендів, які завжди подобаються молоді.

Щира комунікація

Молодь має гострий "радар" на фальшивість і маніпуляції. Якщо бізнес виглядає щирим, вони з більшою ймовірністю підтримають його. Тому бренди, які розповідають історії засновників або показують виробничий процес, завойовують більшу довіру.

Щирість – один з головних запитів молоді / Фото Pixabay

Показуйте закулісся своєї буденності і яких зусиль докладаєте, аби запропонувати ринку все найкраще. Так ви збудуєте з молоддю куди міцніші стосунки, аніж "продавець – покупець".

Соціальна відповідальність

Екологічні, етичні та соціально значущі дії бренду мають велике значення. Сучасна молодь хоче ототожнювати себе з брендами та продуктами, які дбають про суспільство та планету.

Соціальна діяльність брендів завжди у фокусі / Фото Pexels

Не варто залишатися осторонь відповідних ініціатив чи забувати про них розповідати. Це не лише додасть компанії привабливості, а й позитивно вплине на внутрішні процеси та команди.

Індивідуальність

Продукти, які можна адаптувати під свої вподобання або які відображають унікальність покупця, мають особливий попит. Молодь постійно шукає способи самовираження, і бренди, які дозволяють це втілити, стають популярними.

Молодь любить виділятися / Фото Pexels

Якщо ваш продукт не передбачає можливості кастомізації, то варто підкреслити вплив на індивідуальність в інший спосіб. Це потребуватиме зусиль, але ефект буде фантастичним.

Автомобіль – це теж про можливості і тренди

Власна справа – це нестримний та впевнений рух вперед. Для того, щоб бути серед найкращих, потрібно швидко приймати ефективні рішення. Допомогти з цим амбітним викликом допоможе новий Škoda Kodiaq у комплектації Sportline.

Динамічний та елегантний, цей автомобіль стане надійним компаньйоном як для щоденних поїздок, так і тривалих подорожей. Яскравий та сучасний дизайн, спортивний бампер та 19-дюймові легкосплавні диски гарантують, що ви завжди будете у центрі уваги.

Інноваційні системи асистента водія забезпечують безпеку та комфорт пересування в будь-яких умовах. Світлодіодні матричні фари, система безключового доступу, Front assist (попереджає про можливе зіткнення при виявленні авто, пішоходів, велосипедистів, а також навіть гальмує за потреби), попередження при русі заднім ходом – Rear traffic alert, при зміні полоси руху – Lane change та виході з авто – Exit warning system стануть надійними помічниками водія.

Новий рівень взаємодії з автомобілем забезпечують інформаційно-розважальна система з підтримкою Smart Link, віртуальна панель приладів, телефонія з швидкою безпровідною зарядкою та 8 динаміків. Для власника Škoda Kodiaq з повним приводом будь-яка поїздка перетворюється на приємну пригоду, сповнену комфорту та можливостей. На вибір пропонується бензиновий чи дизельний двигун потужністю 150 – 190 кінських сил з автоматичною коробкою передач.

Новий Škoda Kodiaq у версії Sportline створений для тих, хто цінує гармонійне поєднання інновацій, комфорту й безпеки, та прагне отримати найкраще, що пропонують сучасні технології.