Китайські виробники електрокарів вдарилися об стіну тарифів ЄС

Європейський Союз посилив свій контроль за імпортом з Китаю. Зокрема, йдеться про електромобілі. Нагадаємо, що в жовтні 2024 року ЄС запровадив мита на китайські електромобілі. Про це 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У результаті на китайських виробників електромобілів в Європі наразі припадає найменша частка за 8 місяців. Для прикладу, частка компаній BYD Co. і MG SAIC Motor Corp. становить 7,4% реєстрацій електромобілів по всій Європі в листопаді, що є найнижчим рівнем з березня. У жовтні цей показник оцінили в 8,2%.

Найбільше через нові мита ЄС постраждала державна компанія MG SAIC. Для цього виробника електрокарів Євросоюз встановив мита на рівні 45%. Китайський автовиробник, який протягом тривалого періоду був лідером продажів у Європі, в останні місяці серйозно втрачає позиції. Компанія зафіксувала падіння реєстрацій на 58% у листопаді порівняно з 2023 роком.

Порівняно з MG, компанія BYD вирвалася вперед. Йдеться про те, що у листопаді кількість реєстрацій по всій Європі зросла більш ніж удвічі. Цей показник досягнув 4 796 автомобілів.

Водночас додають, що експорт електромобілів у листопаді впав на 19% порівняно з минулим роком. Йдеться про ситуацію на глобальному ринку. Зокрема, в ЄС цей показник знизився на 23%.