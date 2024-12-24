Які податки сплачуються із зарплати

24 Канал розповідає, скільки відсотків зарплати сплачує працівник у 2025 році, і як це впливає на "чисту" суму, яку ви отримуєте на руки.

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Зарплата в Україні оподатковується за такими основними статтями:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 18% від розміру нарахованої зарплати. Військовий збір (ВЗ): 5%, запроваджений на час воєнного стану. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): сплачується роботодавцем і становить 22% від розміру нарахованої зарплати.

Приклад розрахунку: зарплата 30 000 гривень

ПДФО:

18% × 30 000 = 5 400 гривень. ВЗ:

5% × 30 000 = 1 500 гривень. ЄСВ (за рахунок роботодавця):

22% × 30 000 = 6 600 гривень.

Загальні податки із зарплати працівника:

5 400 гривень (ПДФО) + 1 500 гривень (ВЗ) = 6 900 гривень.

Це означає, що на руки працівник отримає:

30 000 – 6 900 = 23 100 гривень.

Зауважте. Роботодавець сплатить додатково 6 600 гривень у вигляді ЄСВ, а загальна вартість працівника для компанії становитиме: 30 000 + 6 600 = 36 600 гривень.

Який відсоток податків іде із зарплати?

Для працівника:

ПДФО і ВЗ разом складають 23% від розміру нарахованої зарплати.

Для роботодавця:

ЄСВ — 22% від розміру нарахованої зарплати.

Разом податкове навантаження становить: 23% (працівник) + 22% (роботодавець) = 45%.

Це означає, що майже половина зарплати йде на податки та соціальні внески.

У 2025 році працівник в Україні сплачує зі своєї зарплати 23% податків (ПДФО і ВЗ), а роботодавець додає ще 22% ЄСВ. Разом податкове навантаження сягає 45% від нарахованої зарплати.