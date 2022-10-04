Турция просит отсрочить платежи

Государственный импортер энергоносителей Турции Botas хочет перенести часть платежей за российский природный газ на 2024 год. Переговоры ведутся после заключения соглашения между двумя странами, позволяющего BOTAS выплачивать 25% своих обязательств в рублях, а не в долларах.

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Заметим, что пока Турция не обращалась с официальным запросом об отсрочке, поскольку сможет это сделать только после соответствующего предложения от "Газпрома".

Напомним! Вчера стало известно, что российский "Газпром" отсрочил платежи венгерской энергетической компании MVM до зимы. Больше об этом, читайте здесь.

Энергетическая зависимость Турции

Сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару 2022 года, что является самым большим показателем после аргентинского песо.

Дефицит торгового баланса в августе вырос более чем в два раза в год и составил 11,2 миллиарда долларов.

В прошлом месяце президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что обсуждал цены на газ с президентом России Владимиром Путиным и надеется получить скидку.

Стоит также напомнить, что еще несколько недель назад Турция помогала России обходить санкции, ведь пять банков подключились к российской платежной системе "Мир" после начала полномасштабной войны в Украине. Однако из-за давления США касательно соблюдения санкций все же отсоединились в конце сентябре этого года.

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