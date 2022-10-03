Компании утвердили отсрочку платежей на зиму. Отмечают, что договоренность была подписана для "смягчения влияния мировых цен на венгерскую компанию".

Кстати, Венгрия может остаться без газа: Нидерланды отозвали лицензию оператора "Турецкого потока"

Договор позволит повысить гибкость финансирования MVM. В издании напомнили, что поставки газа в Венгрию из России гарантируют контрактом, подписанным в 2021 году, а также дополнительными поставками "голубого топлива".

Обратите внимание! С сентября Россия поставляла в Венгрию на 5,8 миллиона кубометров газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Позиция Венгрии по отношению к русско-украинской войне

Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно выражал приверженность пророссийским взглядам. Например, он заявил, что энергетический кризис в Европе возник из-за санкций против России .

Также он утверждал, что война России против Украины может продолжаться до 2030 года. А Украина вроде бы может потерять треть или половину своей территории.

Кроме того, Венгрия открыто выступает против введения газового эмбарго против России на фоне вторжения в Украину.