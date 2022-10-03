Компанії затвердили відстрочку платежів на зиму. Зазначають, що домовленість підписали для "пом'якшення впливу світових цін на угорську компанію".

До речі Угорщина може залишитися без газу: Нідерланди відкликали ліцензію оператора "Турецького потоку"

Договір дозволить підвищити гнучкість фінансування MVM. У виданні нагадали, що постачання газу до Угорщини з Росії гарантують контрактом, підписаним у 2021 році, а також додатковими постачаннями "блакитного палива".

Зверніть увагу! З вересня Росія постачала до Угорщини на 5,8 мільйона кубометрів газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Позиція Угорщини щодо російсько-української війни

Угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово висловлював прихильність до проросійських поглядів. Наприклад, він заявив, що енергетичну кризу в Європі спричинили начебто санкції проти Росії .

Також він стверджував, нібито війна Росії проти України може тривати до 2030 року. А Україна начебто може втратити третину чи половину своєї території.

Крім того, Угорщина відкрито виступає проти запровадження газового ембарго проти Росії на тлі вторгнення в Україну .