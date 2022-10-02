У розпорядженні журналістів опинилися внутрішні документи "South Stream Transport B.V" – нідерландської доньки "Газпрому", яка займається експлуатацією та обслуговуванням газопроводу "Турецький потік".

До теми Орбан у газовій пастці кремля: чим загрожує "білорусизація" Угорщини

Сербія та Угорщина можуть залишитися без газу

З документів випливає, що фактично газопровід повинні були зупинити 17 вересня, а це означає, що Угорщина та Сербія, які хапалися за російський газ немов за останню соломинку, можуть залишитись практично без нього.

У видавництві ознайомилися із листом, адресованим "керівникам структурних підрозділів" від 14 вересня цього року за підписом головного виконавчого директора компанії Олега Аксютіна.

У листі мовиться, що 17 серпня Центральне управління імпорту та експорту Нідерландів (CDIU) проінформувало компанію про дострокове відкликання ліцензії від 17 вересня. Також Аксютін наказує "зупинити виконання всіх договорів, які належать до технічного супроводу газопроводу ". Він уточнює, що туди входять:

проєктування,

виготовлення,

складання,

випробування,

ремонт,

технічне обслуговування,

навчання (стосовно затверджених робіт з газопроводу),

всі види підтримки, включаючи усну підтримку.

При цьому допускається лише транспортування газу в кількості, необхідній для забезпечення "аварійної підтримки з метою недопущення завдання шкоди навколишньому середовищу".

Довідка: "Турецький потік" – це дві нитки, якими перекачують 33 мільярди кубометрів газу на рік. Половина цього газу йде до Туреччини, а друга нитка заходить до ЄС через Болгарію – цей газ ділиться між Грецією, Північною Македонією, Сербією та Угорщиною. Дві останні країни – основні споживачі, а Угорщина практично повністю залежить від цього газопроводу.

За словами того ж джерела видання, керівництво компанії чудово розуміє ситуацію, але роботу припиняти не збирається. Ба більше, компанія намагається зберегти проблеми з ліцензією в секреті – попри те, що багато інженерів компанії вважають, що транспортування газу в такій ситуації потрібно зупиняти негайно. Згідно з інформацією журналістів, компанія не повідомила про проблеми з ліцензією турецьку сторону.

Також Росія вже не отримуватиме потрібне обладнання

Крім усього, "South Stream Transport B.V." більше не може експортувати до росії обладнання та матеріали, які перебувають у списку санкцій Євросоюзу.

До теми – що відомо про пошкодження на "Північному потоці": дивіться відео