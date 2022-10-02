В распоряжении журналистов оказались внутренние документы South Stream Transport BV – нидерландской дочери "Газпрома", которая занимается эксплуатацией и обслуживанием газопровода "Турецкий поток".

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Сербия и Венгрия могут остаться без газа

Из документов следует, что фактически газопровод должны были остановить 17 сентября, а это значит, что Венгрия и Сербия, хватавшиеся за российский газ как за последнюю соломинку, могут остаться практически без него.

В издательстве ознакомились с письмом, адресованным "руководителям структурных подразделений" от 14 сентября этого года за подписью главного исполнительного директора компании Олега Аксютина.

В письме говорится, что 17 августа Центральное управление импорта и экспорта Нидерландов (CDIU) проинформировало компанию о досрочном отзыве лицензии от 17 сентября. Также Аксютин предписывает "остановить выполнение всех договоров, относящихся к техническому сопровождению газопровода". Он уточняет, что туда входят:

проектирование,

изготовление,

составление,

испытание,

ремонт,

техническое обслуживание,

обучение (относительно утвержденных работ по газопроводу),

все виды поддержки, включая устную поддержку.

При этом допускается только транспортировка газа в количестве, необходимом для обеспечения "аварийной поддержки с целью недопущения причинения вреда окружающей среде".

Справка: "Турецкий поток" – это две нити, по которым перекачивают 33 миллиарда кубометров газа в год. Половина этого газа идет в Турцию, а вторая нить заходит в ЕС через Болгарию – этот газ делится между Грецией, Северной Македонией, Сербией и Венгрией. Две последние страны – основные потребители, а Венгрия практически полностью зависит от газопровода.

По словам того же источника, руководство компании прекрасно понимает ситуацию, но работу прекращать не собирается. Более того, компания пытается сохранить проблемы с лицензией в секрете – несмотря на то, что многие инженеры компании считают, что транспортировку газа в такой ситуации нужно останавливать немедленно. Согласно информации журналистов, компания не сообщила о проблемах с лицензией турецкой стороне.

Также Россия уже не будет получать нужное оборудование

Кроме всего, "South Stream Transport BV" больше не может экспортировать в Россию оборудование и материалы, находящиеся в списке санкций Евросоюза.

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