Ердоган та Путін, який 7 жовтня відзначає 70-річчя, обговорили останні події у російсько-українській війні. Також сторони порушили питання, які покращать турецько-російські відносини.

До речі Ердоган вважає, що Путін хоче покласти край війні в Україні

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Турецький лідер наголосив, що готовий бути посередником між Україною та Росією заради мирного врегулювання війни.

Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що він готовий зробити свій внесок у мирне вирішення українського питання на благо всіх,

– зазначили в канцелярії турецького президента.

Минула телефонна розмова Ердогана та Путіна відбулась наприкінці вересня. Вона стосувалася передусім повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ердоган відзначив успішний обмін полонених, а також функціонування "зернової угоди", яку Туреччина розробила за сприяння ООН.

Як відомо, відразу шестеро командирів з "Азовсталі", яких Україна звільнила з російського полону, перебуватимуть у Туреччині. Ердоган назвав звільнених полонених "гостями Туреччини".

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Крім того, лідери Туреччини та Росії провели зустріч у вересні. Ердоган заявив, що обговорив з Путіним питання мирного врегулювання війни в Україні, а також наголосив на тому, що Крим – це Україна.

Додамо, що 28 вересня Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави висловив подяку турецькому колезі за допомогу у звільненні полонених, а також наголосив, що Туреччина не визнає псевдореферендуми, які Росія провела на окупованих територіях України.

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