Эрдоган и Путин, который 7 октября отмечает 70-летие, обсудили последние события в российско-украинской войне. Также стороны подняли вопросы, которые улучшат турецко-российские отношения.

Кстати Эрдоган считает, что Путин хочет положить конец войне в Украине

Эрдоган и Путин побеседовали в день рождения кремлевского диктатора

Турецкий лидер подчеркнул, что готов быть посредником между Украиной и Россией ради мирного урегулирования войны.

Во время разговора президент Эрдоган подтвердил, что он готов внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса на благо всех,

– отметили в канцелярии турецкого президента.

Прошедший телефонный разговор Эрдогана и Путина состоялся в конце сентября. Он касался прежде всего полномасштабного вторжения России в Украину.

Эрдоган отметил успешный обмен пленных, а также функционирование "зернового соглашения", которое Турция разработала при содействии ООН.

Как известно, сразу шесть командиров из "Азовстали", которых Украина освободила из российского плена, будут находиться в Турции. Эрдоган назвал освобожденных пленных "гостями Турции".

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Кроме того, лидеры Турции и России провели встречу в сентябре. Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным вопросы мирного урегулирования войны в Украине, а также отметил, что Крым – это Украина.

28 сентября Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства выразил благодарность турецкому коллеге за помощь в освобождении пленных, а также отметил, что Турция не признает псевдореферендумы, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины.

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