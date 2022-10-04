Об этом 24 каналу рассказала аналитик Центра исследований Турции Карлтонского университета Евгения Габер. По ее словам, Эрдоган действительно выступает за мирные переговоры Украины и России. Но никто не будет "выкручивать руки" Киеву и заставлять сесть за переговоры. Все зависит от желания украинской власти и народа.

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Следует понимать, что в Турции скоро выборы. Соответственно вся внешняя политика оказывает влияние на внутреннюю. По социологическим опросам, большая часть турков выступает за нейтралитет в отношении войны Украины и России.

Этот нейтралитет больше проукраинский. Они поддерживают Украину, но хотят в дальнейшем сотрудничать с россиянами. Этот менталитет турецкого общества схож со странами Ближнего Востока. В целом Турция поставляет "Байрактары", изготовила корвет и поддерживает Украину на международных площадках,

– отметила Габер.

Может ли Турция заблокировать вступление Украины в НАТО

По словам Габер, Турция всегда выступала за политику открытых дверей и поддерживала членство Украины и Грузии в НАТО. Конечно, там не будут спешить с заявлениями в поддержку из-за российского фактора. Однако это вообще не означает, что Турция будет блокировать вступление Украины. Скорее всего, Анкара просто не будет в ряде первых стран, которые будут лоббировать это решение.

"Я думаю, если будет ситуация, как сейчас в Швеции и Финляндии, когда 2 – 3 страны против… Турция не будет блокировать членство Украины в НАТО. Сильная Украина – это в национальных интересах Турции. Это – сдерживает российское присутствие и усиливает позиции Турции в регионе. Поэтому риторика будет очень умеренная", – отметила Габер.

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Напомним, недавно глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с советниками Джо Байдена и Реджепа Эрдогана – Джейком Салливаном и Ибрагимом Калином. Эта встреча прошла в Стамбуле.

На разговоре они обсудили агрессивные действия России в Украине и вопросы гарантий безопасности для государства. Ермак надеется, что Турция и дальше будет посредником в процессе обмена пленных.