Соответствующие встречи прошли во время визита главы Офиса Президента в Турцию. Андрей Ермак также отметил поступки США и Турции в содействии Украине.

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Ермак в разговоре с Салливаном отметил важность увеличения поддержки ВСУ

Андрей Ермак отметил, что решение Кремля признать проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях требует немедленной адекватной реакции мира.

Мы не можем допустить повторения крымского сценария. Мы будем реагировать жестко и консолидированно,

– заявил Ермак.

Глава Офиса Президента рассказал Джеку Салливану о ситуации на передовой и увеличении обстрелов гражданских объектов Россией на фоне успехов ВСУ. Кроме того:

стороны обсудили дальнейшую помощь по безопасности украинской армии;

Ермак отметил первоочередные потребности ВСУ и важность увеличения такой поддержки и ее быстрого получения;

чиновники обсудили все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Глава ОП надеется, что Турция будет и дальше посредником во время обмена

Андрей Ермак отметил, что надеется на то, что Турция и дальше будет содействовать в процессе возвращения украинских пленных домой.

Также он напомнил о том, что турецкая сторона сыграла ключевую роль в процессе экспорта зерна из Украины.

С момента его начала из украинских портов вышли более 250 судов с более 5,7 миллиона тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки,

– рассказал Ермак.

Ермак отметил необходимость гарантий безопасности для Украины

Глава Офиса Президента также подчеркнул, что Украина должна получить надежные международные гарантии безопасности до обретения нашим государством членства в НАТО. Андрей Ермак вспомнил, что:

Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины, которую он возглавляет вместе с экс-генсекретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, подготовила рекомендации по Киевскому договору безопасности;

Именно его заключение должно обеспечить украинской стороне действенные гарантии безопасности в этот переходный период.

Также Андрей Ермак с политиками обсудил продление помощи по безопасности для ВСУ, актуальные первоочередные потребности нашей армии и важность оперативно получать поддержку.

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